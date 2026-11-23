Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ermenistan'da muhalefet, Nikol Paşinyan hükümetinin paylaştığı yeni anayasa taslağının referanduma götürülmesi sürecini mecliste engelleyeceğini açıklarken, hükümet erken seçim kartını açtı.

Armenpress'in haberine göre, Ermenistan hükümeti tarafından yayımlanan yeni anayasa taslağına ilişkin ulusal meclisteki tartışmalar devam ediyor.

İktidardaki Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Arusyak Manavazyan, yeni anayasa taslağının referandum ile halka sorulmaması halinde "ülkenin erken seçime gideceğini" kaydederken Başbakan Nikol Paşinyan'ın referandumda hayır oyu çıkması halinde istifa edeceğini belirttiğini hatırlattı.

Manavazyan, muhalefetin yeterli kamuoyu desteğine sahip olmadığı için, referanduma gitme kararına karşı çıktığını savundu.

Muhalefet anayasayı referanduma götürmeye kapıları kapadı

Öte yandan meclisteki iki muhalefet grubu Ermenistan İttifakı ve ana muhalefetteki Güçlü Ermenistan partisi referanduma karşı tutumlarını yineledi.

Ermenistan İttifakı Grubu Sekreteri Artur Haçatryan ile Güçlü Ermenistan Grubu Sekreteri Tigran Abrahamyan, düzenledikleri basın toplantısında Paşinyan'a yönelik eleştirilerde bulundu.

Haçatryan, "Muhalefet, Paşinyan'ın teklifini reddediyor. (İktidara) Onlara zamanlarını ve enerjilerini boşa harcamamalarını tavsiye ediyorum. Paşinyan ile müzakere söz konusu olamaz." dedi.

Abrahamyan ise, yeni anayasa taslağının "demokratik olmayan ülkeye özgü" nitelikler taşıdığını savundu.

Abrahamyan, "Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi'ne" yapılan atfın anayasadan Azerbaycan'ın talebi üzerine çıkarıldığını öne sürdü.

Paşinyan hükümeti ise, muhalefetin iddialarını reddediyor.

Ermenistan hükümeti, yeni anayasa taslağını hükümetin resmi internet sayfasında yayımlamıştı.

Taslakta, Paşinyan'ın daha önce bilgisini verdiği şekilde, "23 Ağustos 1990 tarihli Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi"ne atıf içeren ifadeler kullanılmamıştı.

Söz konusu bildirgede, Türkiye ve Azerbaycan'a ait toprakların bir kısmına ilişkin talepler de yer alıyor.

Paşinyan, geçmişte iktidarda bulunan çevrelerin "Büyük Ermenistan" söylemini kullanarak ülkeyi yağmaladığını vurgulamıştı.

Meclisteki aritmetik

Ermenistan'daki parlamento seçimlerinde Başbakan Paşinyan'ın Sivil Sözleşme Partisi 105 sandalyeden 64'ünü elde ederek tek başına çoğunluğu sağlamıştı.

Buna rağmen Paşinyan, anayasayı referanduma taşıyabilecek çoğunluğa ulaşamamıştı.

Hükümetin taslağın referanduma sunulması kararını çıkarabilmesi için 6 milletvekilinin daha desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: AA