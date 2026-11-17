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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasada akaryakıt arzının istikrarlı şekilde sürdürülmesi için petrol rafinerilerindeki onarımların hızlandırılmasını ve petrol ürünleri ithalatına devam edilmesini istedi.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Novak'ın ilgili bakanlıklar, kamu kurumları ve petrol şirketlerinin temsilcileriyle akaryakıt piyasasındaki gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.

Novak'ın öncelikleri arasında petrol rafinerilerinin üretim kapasitelerinin en kısa sürede yeniden devreye alınması ve Euro-5 çevre standardını karşılamayan akaryakıtın ilave miktarlarda piyasaya sunulmasının bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Novak'ın petrol ürünleri ithalatına yönelik çalışmaların sürdürülmesini istediği, ilgili kurumlar ve şirketlere de iç talebin karşılanması için azami çaba gösterilmesi talimatını verdiği kaydedildi.

Toplantıda, büyük petrol şirketlerinin akaryakıt arzını istikrarlı tutmak için aldığı ek önlemler, şirketlere ait akaryakıt istasyonları ile bağımsız işletmelere yapılan sevkiyatlar ve tarım üreticilerinin yakıt ihtiyaçları da ele alındı.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik insansız hava aracı saldırıları nedeniyle ülkede çok sayıda tesisin üretimi aksarken hükümet, iç piyasadaki arz sorunlarını hafifletmek amacıyla akaryakıt ihracatına kısıtlamalar uyguluyor.

Kaynak: AA