İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti 29 Kasım'da yapılacak erken genel seçimlere 5 gün kala, aralarında bankalara vergi uygulamasının uzatılmasının da olduğu bazı ekonomik ve sosyal kararlar aldı.

Bakanlar Kurulunun olağan haftalık toplantısında hükümet, 29 Kasım erken genel seçimler öncesi, bankacılık sektörünü yakından ilgilendirecek bazı kararnamelere imza attı.

Azınlık sol koalisyon hükümeti, İspanya'da hane halkının aşırı borçlanmaya karşı korunmasını güçlendirmeyi hedefleyerek tüketici kredilerinin maliyetine sınırlar getirilmesi ve belirli finans kuruluşlarının faiz ve komisyon marjlarına uygulanan banka vergisinin 2027 yılına kadar uzatılması kararı aldığını açıkladı.

Hükümet ayrıca, konut sektörüne 1,4 milyar avro gelir ayrılması, çocuk doğumu veya bakımı nedeniyle alınan izin süresinin her bir ebeveyn için 20 haftaya çıkarılması ve aile yakınının vefatı durumunda kullanılan yas iznini 10 iş gününe çıkaran sosyal içerikli kararlar aldı.

Hükümet Sözcüsü ve Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado, basına yaptığı açıklamada, amaçlarının, "ekonomik açıdan savunmasız olanlar başta olmak üzere aileleri korumak, finansal sisteme duyulan güveni muhafaza etmek ve Avrupa Birliği'ne ilişkin henüz yürürlüğe girmemiş çeşitli konuları ulusal hukuka dahil etmek" olduğunu söyledi.

İkinci Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı Yolanda Diaz da "İspanya, paylaşılan sorumluluk konusunda küresel bir referans noktası haline geliyor. Çocuk yetiştirmek ve bakmak iki kişilik bir iştir ve dolayısıyla her iki partnerin de bu sürece eşit derecede dahil olması gerekir. Ülkemizi, çevremizdeki diğer ülkelerde uygulanan ücretli izin sistemlerinden ayıran şey tam da budur." diye konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanarak hemen yürürlüğe girecek olan Bakanlar Kurulunda alınan kararların devamlılığının garanti edilebilmesi için Meclis'te onaylanması gerekiyor.

Ülkede 29 Kasım'da seçime gidileceğinden, bu kararları yeni Meclis oylamak zorunda kalacak.

Hükümet, geçen hafta da asgari ücrete ve memur maaşlarına zam kararı almıştı.

Anketler, 29 Kasım'daki genel seçimlerde, mevcut durumda ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisini (PP) favori gösterip aşırı sağcı Vox ile birlikte meclis çoğunluğunu rahatça yakalayabileceğini gösterse de Başbakan Pedro Sanchez'in liderliğini yaptığı Sosyalist İşçi Partisinin (PSOE) son haftalarda aradaki farkı kapatmaya başladığı belirtiliyor.

Kaynak: AA