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Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan eski hükümet konağı, restorasyon çalışmalarının ardından 12 derslikli halk eğitim merkezine dönüştürülerek yeniden hizmete açılacak.

İlçenin İskele Mahallesi Esenada mevkisinde yer alan iki katlı tarihi yapı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne tahsis edildi.

Hayat Boyu Öğrenme faaliyetleri kapsamında kullanılacak binada, vatandaşlara yönelik çeşitli kurs ve eğitim programları düzenlenecek.

Tarihi yapının restorasyon çalışmalarının ilk etabı, Milli Eğitim Bakanlığınca tahsis edilen ödeneklerle tamamlandı.

İkinci etap çalışmalarının ihalesi ise Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından gerçekleştirildi. Yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalar sürdürülecek.

Haziran 2027'de tamamlanması planlanan restorasyon çalışmalarının ardından tarihi bina, 12 derslikli Datça Halk Eğitim Merkezi olarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Projenin tamamlanmasıyla ilçenin tarihi mirasları arasında yer alan yapı korunarak yeniden işlevlendirilirken, Datça'da hayat boyu öğrenme faaliyetleri için de yeni bir eğitim alanı oluşturulacak.

Kaynak: AA