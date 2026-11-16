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Irak hükümeti Curf es-Sahar'a orduyu sokacak, Ketaib Hizbullah'a süre tanıdı

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Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Curf es-Sahar'a silahlı kuvvetlerin gireceğini ve Ketaib Hizbullah'a çekilmesi için süre tanındığını açıkladı. Abbudi, petrol kaçakçılığı soruşturmasında bölgede iki rafineri ve petrol depoları tespit edildiğini belirtti.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Babil vilayetinin kuzeyindeki Curf es-Sahar bölgesine silahlı kuvvetlerin gireceğini belirterek, Ketaib Hizbullah'a ( Irak Hizbullah Tugayları) bölgeden çekilmeleri için süre tanındığını açıkladı.

Abbudi, Irak resmi haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin Curf es-Sahar'a girmesinin Irak genelindeki kent, ilçe ve diğer bölgelerin yönetiminde olağan bir uygulama olduğunu ifade etti.

Sözcü Abbudi, ülkedeki güvenlik sorumluluğunun yasal olarak yetkilendirilmiş ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanının (Başbakan) emirleri doğrultusunda görev yapan güvenlik güçlerine ait olduğunu vurguladı.

Curf es-Sahar dosyasının yıllardır "kapatılmış bir dosya" olarak nitelendirildiğini ifade eden Abbudi, ancak hükümetin kamu mallarını koruma ve anayasal sorumlulukları kapsamında bölgede petrol kaçakçılığı şüphelerini araştırmak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Bölgede iki rafineri ve petrol depoları tespit edildi

Abbudi, üst düzey soruşturma komisyonunun incelemelerinde petrol boru hatlarında usulsüzlükler yapıldığının belirlendiğini aktararak, bölgede iki rafineri, bir tanker ve çeşitli petrol depolama tanklarının tespit edildiğini bildirdi.

IKBY ile koordinasyon

Irak hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ile koordinasyon içerisinde olduğunu dile getiren Abbudi, federal hükümet tarafından petrol kaçakçılığı şüphelerini takip etmekle resmen görevlendirilen güvenlik birimlerinin temsilcileriyle işbirliği konusunda olumlu işaretler bulunduğunu ifade etti.

Abbudi ayrıca, Irak ordusunun IKBY sınırları içerisindeki bölgelere de girmesinin mümkün olduğunu dile getirdi.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Babil vilayetindeki Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 üst düzey güvenlik yetkilisini görevden almıştı.

Şii milis grubu Ketaib Hizbullah ise Curf es-Sahar bölgesinde petrol kaçakçılığı yaptığı iddialarını reddederek, hükümeti kendilerine yönelik siyasi baskı ve karalama kampanyası yürütmekle suçlamıştı.

Curf es-Sahar bölgesindeki güvenlik durumu

Terör örgütü DEAŞ'ın Ekim 2014'te bölgeden çıkarılmasının ardından Curf es-Sahar'da sıkı güvenlik önlemleri uygulanmaya devam ediyor.

Bölgede başta Ketaib Hizbullah olmak üzere bazı Şii milis gruplara ait askeri tesisler, silah depoları ve eğitim merkezlerinin bulunduğu öne sürülüyor.

Kaynak: AA
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