Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP üyeliğinden projeleri için istifa ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Duran, liman, yol, sahil koruma, arıtma ve Çayağzı planı gibi hükümet odaklı projeleri hayata geçirmek için mücadele edeceğini, belediyenin aylık 12 milyon liralık bütçesinin bu işlere yetmediğini söyledi.
ANTALYA'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, projelerini hayata geçirmek amacıyla CHP'den istifa ettiğini söyledi. Duran şöyle dedi:
"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."