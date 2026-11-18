ANTALYA'nın Demre ilçesi Belediye Başkanı Fahri Duran, CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, projelerini hayata geçirmek amacıyla CHP'den istifa ettiğini söyledi. Duran şöyle dedi:

"Güzel bir ilçede yaşıyorum. Proje geliştirmem lazım. Kırbağızlı Limanı, yol, sahillerin korunması, Kaleköy'deki arıtma, Çayağzı planı ve projesi. Bunların tamamı hükümet odaklı projeler. Demre Belediyesi'nin aylık 12 milyon liralık bütçesiyle yapılacak işler değil. Daha çok bunlar için mücadele edeceğim. Görev sürem dolana kadar bunları hayata geçirebilirsem ne mutlu bana."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı