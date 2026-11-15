Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Fransa eylemlerde kullanılan havai fişek satışlarını 27 Kasım'a kadar yasakladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa hükümeti, haftalardır süren eylemlerde güvenlik güçlerine ve okullara karşı kullanılan havai fişeklerin satışını 27 Kasım'a kadar yasakladı. Val-d'Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde havai fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, liselerde yangın çıkmıştı.

Fransa'da farklı şehirlerde haftalardır eylemler sürerken, hükümet havai fişek satışlarını 27 Kasım'a kadar yasakladı.

Yerel basında yer alan haberlere göre, haftalardır devam eden eylemlerde, eylemciler tarafından okulları ateşe vermek için de kullanılan havai fişeklere karşı önlem alındı.

Resmi gazetede yayımlanan hükümet kararnamesiyle, eylemlerde güvenlik güçlerine karşı da kullanılan havai fişeklerin satışları 27 Kasım'a kadar yasaklandı.

Ülkenin Val-d'Oise vilayetindeki öğrenci eylemlerinde hava fişekler nedeniyle 3 eğitim çalışanı yaralanmış, ayrıca havai fişeklerle liselerde yangın çıkarılmıştı.

Fransa'da öğrenci eylemleri devam ediyor

Fransa'da lise öğrencileri, 17 Eylül'den bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle eylemler düzenliyor.

Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunmasının ardından 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.

Eğitim çalışanları 5 Kasım ve 10 Kasım'da greve gitmişti. Yükseköğrenim kurumlarının yaklaşık üçte biri grevden etkilenirken onlarca lisede de öğrencilerin kuşatma eylemi nedeniyle eğitime ara verilmişti.

Üniversite öğrencileri ve sendikaların da destek verdiği yaklaşık 2 aydır devam eden eylemlerde polis müdahalesi tartışmalara yol açarken 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış ve 8 bin kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
AVM'lerde mağazası olan teknoloji devi Çinlilere satıldı

Her AVM'de karşımıza çıkıyor! Teknoloji devi resmen satıldı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kazada sağ kolu felç oldu, kendi yaptığı aparatla mesleğine döndü! Sivas'taki genç berber tek eliyle tıraş ediyor

Kolu felç oldu, çaresini kendi buldu! Tek eliyle tıraş ediyor
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı

Eğlencenin sonu bekledikleri gibi olmadı! 1'i yaşam savaşı veriyor
Kış lastiği uygulaması başladı! Değiştirmeyen 6 bin TL ceza ödeyecek

Yeni dönem bugün başladı! Bunu yapmayan 6 bin lira ceza ödeyecek
Başkanlar Kurulu, Fatih Altaylı için karar verdi! Her şey sil baştan

Başkanlar kurulu Altaylı için kararını verdi! Şimdi her şey sil baştan
Latin Grammy’ye kaslı korseyle geldi: Şarkıcı Sofia Monroy’un kyafeti gündem oldu!

Latin Grammy'de "Yok artık" dedirten kıyafet!
Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste

Özgür Özel'in yeni A takımı belli oluyor! İşte 160 kişilik liste
ASELSAN'ın Ejderha'sı gücünü gösterdi! 51 dronu saniyeler içinde etkisiz hale getirdi18

Gökten yağanlar sinek falan değil! Yeni silahımız hiçbirine acımadı