(ANKARA) - Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Fon Skandalı'nın temeli 'sınırsız yetki-sıfır denetim' parolasıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi neticesinde oluşan kayıt dışı devlet düzenidir. Bu kadar uzun süreli sistematik suiistimal de ancak AKP Hükümeti'nin örtülü/açık müsaadesiyle yapılır. Lafın kısası, bu düzenin faili AKP'dir" dedi.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Fon Skandalı'nın temeli 'sınırsız yetki-sıfır denetim' parolasıyla oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi (CB) neticesinde oluşan kayıt dışı devlet düzenidir. Bu soygun, CB hükümet Sistemi'nin sonucu olarak oluşan keyfi, kayıt dışı, kontrol dışı devlet düzeni içinde kamu gücü sistematik bir şekilde uzun süre suiistimal edilerek yapılmıştı.! Bu kadar uzun süreli sistematik suiistimal de ancak AKP Hükümeti'nin örtülü/açık müsaadesiyle yapılır! Lafın kısası, bu düzenin faili AKP'dir!!! Ayrıca fon skandalında suç işlediği anlaşılan özellikle ekonomi bürokrasindeki yüksek bürokrat, yüksek kurul başkan ve üyelere bakınca da bu kadar 'yolsuz' kişi ancak 'bilinçle seçilmiş herhalde' diye düşünmeden edemiyor insan."

Kaynak: ANKA