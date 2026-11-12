Dublin'de 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perşembe günü düzenlenecek

Dublin'de 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perşembe günü düzenlenecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Zirveyi cuma günü AB devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayri resmi toplantı takip edecek; her iki toplantı da aynı merkezde yapılacak.
DUBLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Zirveyi, cuma günü Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayri resmi bir toplantı takip edecek. Her iki toplantı da Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.
Kaynak: Xinhua