Dublin'de 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi perşembe günü düzenlenecek

DUBLİN, 12 Kasım (Xinhua) -- 9. Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi, perşembe günü İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirilecek. Zirveyi, cuma günü Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanlarının katılacağı gayri resmi bir toplantı takip edecek. Her iki toplantı da Dublin Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

Kaynak: Xinhua