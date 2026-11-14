Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, caddelerde su birikintisi oluştu

Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi, caddelerde su birikintisi oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Tekirdağ'da aniden başlayıp kuvvetli sağanağa dönüşen yağış hayatı olumsuz etkiledi. Hükümet ve Hayrabolu caddelerinde su birikintileri oluşurken yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı; sağanağın gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
Tekirdağ'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan yağış, kısa sürede kuvvetli sağanağa dönüştü.
Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalışırken bazıları otobüs duraklarına sığındı.
Hükümet Caddesi ve Hayrabolu Caddesi'nde su birikintileri oluştu.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gece saatlerine kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.
Kaynak: AA