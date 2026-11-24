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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Hükümet Konağı bahçesinde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Tören; saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt tarafından Atatürk Heykeli'ne çelenk sunuldu. Törene; Tomarza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, İlçe milli eğitim şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Çelenk sunma töreninin ardından Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı