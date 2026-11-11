Netanyahu konuşurken eşi ile eski Başbakan birbirine girdi

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İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin ardından siyasi belirsizlik devam ederken, yeni seçilen parlamentonun ilk toplantısına sert tartışmalar damga vurdu. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun rakipleri yeni hükümeti kurmak için çalışmalarını sürdürürken, Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu ile eski Başbakan Naftali Bennett arasında sözlü gerginlik yaşandı. Aynı dönemde İngiliz Financial Times gazetesinin yayımladığı haber, Netanyahu'nun İran konusunda ABD yönetimine yönelik baskısını gündeme taşıdı.

NETANYAHU'NUN EŞİ İLE ESKİ BAŞBAKAN ARASINDA TARTIŞMA

Washington Post'un haberine göre, İsrail Meclisi Knesset'in 10 Kasım'daki ilk oturumunda konuşan Netanyahu, kendisine karşı kurulabilecek yeni hükümeti hedef aldı. Özellikle Arap partilerinin desteğiyle oluşturulabilecek bir koalisyona karşı çıkan Netanyahu, böyle bir hükümetin İsrail'in geleceğini tehlikeye atacağını savundu.

Konuşma sırasında eski Başbakan Naftali Bennett, Netanyahu'ya Katar'ı neden İsrail'in düşmanı olarak nitelendirmediğini sordu. Bunun üzerine Sara Netanyahu, Bennett'e sert sözlerle karşılık verdi. İkili arasındaki tartışma nedeniyle Başbakan Netanyahu konuşmasına ara vermek zorunda kaldı. Muhalefetin başbakan adayı Gadi Eisenkot ise tartışma sırasında sessiz kaldı.

NETANYAHU'YA KARŞI YENİ HÜKÜMET ARAYIŞI

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, seçimlerin ardından hükümeti kurma görevini eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'a verdi. Ancak Eisenkot'un liderliğindeki blok, hükümet kurmak için gereken 61 milletvekili çoğunluğuna henüz ulaşamadı. Muhalefet liderinin koalisyon görüşmelerini tamamlamak için yaklaşık altı haftalık süresi bulunuyor.

Netanyahu ise yeni hükümet kurulana kadar geçici başbakan olarak görevini sürdürüyor. Muhalefet partileri, 7 Ekim 2023 saldırılarına ilişkin devlet soruşturması açılması ve Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemelerinin kaldırılması için harekete geçti.

NETANYAHU'NUN TRUMP'I HER GÜN ARADIĞI İDDİASI

İsrail'deki siyasi gerilimin yanı sıra Netanyahu'nun İran konusunda ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı baskı da uluslararası basında geniş yer buldu.

Financial Times'ın görüşmeler hakkında bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberine göre Netanyahu, İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlaması için Trump'ı her gün telefonla arıyor. Görüşmeler hakkında bilgilendirilen bir kaynak, Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatmak istediğini, Beyaz Saray içinde ve dışında askeri müdahaleye karşı çıkan isimlerin ise bu girişimleri engellemeye çalıştığını söyledi.

Ancak İsrail'deki gelişmelere yakın başka bir kaynak, Netanyahu'nun saldırıların yeniden başlamasını istediğini doğrulamakla birlikte Trump'ı ikna etmeye yönelik organize bir baskı kampanyası yürütüldüğü iddiasına katılmadı.

TRUMP YENİ SALDIRILARA MESAFELİ

Netanyahu'nun İran'a yönelik askeri operasyonların yeniden başlamasını istemesine karşın Trump'ın diplomatik çözüm seçeneğini değerlendirdiği belirtiliyor. ABD Başkanı, Katar Başbakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile yaptığı görüşmenin ardından İran'a yönelik yeni bir askeri harekatın şu aşamada düşük ihtimal olduğunu ifade etti.

Trump, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt gibi bölge ülkelerinin mevcut durumun korunmasını istediğini açıkladı. Washington yönetiminin İran'a yönelik deniz ablukası ve ekonomik baskıyı sürdürürken müzakerelere de fırsat tanımayı tercih ettiği bildirildi.

ERDOĞAN DA TRUMP İLE GÖRÜŞEN LİDERLER ARASINDA

Financial Times'ın haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, Trump ile temas kuran liderler arasında yer aldı.

Bölge liderlerinin ABD Başkanı'na askeri gerilimi artırmak yerine diplomatik görüşmelere zaman tanınması gerektiği mesajını ilettiği aktarıldı. İran yönetimi ise yeni bir saldırı düzenlenmesi halinde karşılık vereceğini açıklarken, diplomatik çözüm ihtimaline kapıyı tamamen kapatmadı.

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