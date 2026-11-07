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Aydın Valisi Varol, Efeler'de yapımı süren Hükümet Konağı inşaatını inceledi

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Aydın Valisi Varol, Efeler'de yapımı süren Hükümet Konağı inşaatını inceledi
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Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatını Aydın Valisi Dr. Osman Varol yerinde inceledi. Varol, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki proje alanında yetkililerden inşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yapımı devam eden Hükümet Konağı inşaatı deva ediyor.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol, devam eden Hükümet Konağı inşaat alanında çalışmaları yerinde inceledi. Aydın-İzmir kara yolu üzerinde, DSİ 211. Şube Müdürlüğü'nün karşısında bulunan eski Köy Hizmetleri Müdürlüğü arazisinde hayata geçirilen proje alanını gezen Vali Varol, yetkililerden inşaatın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aydın Valiliği'nden yapılan paylaşımda, "Valimiz Dr. Osman Varol, Cumhuriyet Mahallesi'nde yapımı devam eden Aydın Valiliği Yeni Hükümet Konağı inşaat alanında incelemelerde bulunarak, Aydın'ımızın kamu hizmeti kapasitesine güç katacak yapının inşa süreci ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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