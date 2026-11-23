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Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisi tarafından atanan hükümet, Bingazi Limanı'nda ve açıklarında Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılarla ilgili "bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma" başlatılması talebiyle Birleşmiş Milletler (BM) ve BM Güvenlik Konseyine (BMGK) şikayette bulundu.

Usame Hamad başkanlığındaki hükümet tarafından BM ve BMGK'ye gönderilen şikayet başvurusunda, "Libya kıyıları açıklarında ve Bingazi Limanı içinde Rus ve Malta gemilerini hedef alan saldırılara ilişkin bağımsız ve acil bir uluslararası soruşturma başlatılmasını talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

"İnsansız araçların hazırlanması ve fırlatılması için Libya'nın batısındaki askeri mevki ve tesislerin kullanıldığına dair şüphelerin soruşturulması" istenen başvuruda, "Libya topraklarında Ukraynalı unsurların, uzmanların ve askeri tesislerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi ve Ukrayna hükümetinden faaliyetlerine ilişkin resmi açıklama talep edilmesi" çağrısında da bulunuldu.

"İnsansız araçların fırlatılma kaynaklarının, bunları kullanan tarafların ve askeri ile lojistik destek sağlayanların belirlenmesi, hukuki sorumlulukların tespit edilerek olaya karıştığı kanıtlanan herkesin hesap vermesinin sağlanması" talep edilen başvuruda, şunlar kaydedildi:

"Libya topraklarının, limanlarının ve tesislerinin dış çatışmalara ve gündemlere hizmet eden askeri operasyonlarda kullanılmamasının garanti altına alınması, Libya'nın egemenliğinin, ulusal güvenliğinin, deniz seyrüsefer emniyetinin, şehirlerinin, hayati önemdeki tesislerinin, yatırımlarının ve yeniden imar projelerinin korunması çağrısında bulunuyoruz."

Başvuruda Libya devletinin tazminat talep etme, zararların giderilmesini isteme ve gerekli hukuki ve diplomatik adımları atma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Ülkenin batısını kontrol eden Ulusal Birlik Hükümetinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Libya Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'deki hükümet, dün, Bingazi Limanı'nda bir Rus gemisinin hedef alındığını duyurmuştu.

Saldırının insansız deniz aracı (İDA) ile gerçekleştirildiğinin tahmin edildiği aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki Temsilciler Meclisinin atadığı hükümetin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda 10 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Libya'da biri Birleşmiş Milletlerin de meşru olarak kabul ettiği başkent Trablus'taki Ulusal Birlik Hükümeti, diğeri Temsilciler Meclisinin atadığı Bingazi'de bulunan hükümet olmak üzere iki farklı hükümet bulunuyor.

Kaynak: AA