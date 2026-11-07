İsrail'de hükümet kurma yetkisi Eisenkot'a verildi

İsrail'de seçimlerin ardından hükümet kurma sürecine ilişkin kritik bir karar alındığı bildirildi. Cumhurbaşkanı Herzog, hükümeti kurma yetkisini Netanyahu'nun rakibi Gadi Eisenkot'a verdi.

HÜKÜMETİ KURMA GÖREVİ EİSENKOT'A VERİLDİ

İsrail medyasının aktardığı habere göre, Cumhurbaşkanı İzak Herzog, yeni hükümetin kurulması için Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot'u görevlendirdi. Böylece seçimlerin ardından başlayan hükümet kurma sürecinde yeni bir aşamaya geçildiği bildirildi. Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun siyasi rakibi olarak öne çıkıyor. Eisenkot'un liderliğindeki muhalefet bloku, seçimlerde Netanyahu'nun liderliğindeki koalisyonu geride bıraktı. Cumhurbaşkanının hükümeti kurma görevini Eisenkot'a verdiğine ilişkin haber, İsrail siyasetindeki yeni dengeler açısından önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

NETANYAHU'NUN RAKİBİ HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN HAREKETE GEÇECEK

Gadi Eisenkot'un hükümeti kurmakla görevlendirilmesi, yeni kabinenin oluşturulması için siyasi görüşmelerin yürütülmesinin önünü açıyor. Ancak görevlendirme kararının ardından hükümetin kurulabilmesi için gerekli desteğin sağlanması gerekiyor. Hükümeti kurma yetkisinin verilmesi, Eisenkot'un doğrudan başbakan olduğu anlamına gelmiyor. Yeni hükümetin göreve başlayabilmesi için siyasi partiler arasındaki görüşmelerin tamamlanması ve parlamentoda gerekli güvenin sağlanması gerekiyor. Bu nedenle Eisenkot'un önündeki en önemli konu, muhalefet blokundaki siyasi desteği hükümet kurulmasını sağlayacak bir anlaşmaya dönüştürmek olacak.

Kaynak: Haberler.com