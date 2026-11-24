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Gazze'deki hükümet, İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi 6 bin 405 kez ihlal ettiğini, bu süreçte düzenlediği saldırılarda 1690 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 120 kişinin yaralandığını bildirdi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana yaşanan ihlaller ve bunların sonuçlarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ateşkesin yürürlükte olduğu 410 gün boyunca askeri ve insani alanlarda toplam 6 bin 405 ihlal gerçekleştirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun açtığı ateş ve düzenlediği hava saldırılarında 1690 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 6 bin 120 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Ayrıca İsrail askerlerinin 223 Filistinliyi alıkoyarak ateşkes anlaşmasının hükümlerini açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

İsrail, insani yardım taahhütlerinin yalnızca yüzde 33'ünü yerine getirdi

Açıklamada, ateşkes anlaşmasının insani yardım protokolü kapsamında Gazze Şeridi'ne girmesi gereken 246 bin tırdan yalnızca 80 bin 937'sine izin verildiği bildirildi.

Böylece İsrail'in insani yardım tırlarının girişine ilişkin yükümlülüklerini yalnızca yüzde 33 oranında yerine getirdiği belirtildi.

İnsani yardımların girişine yönelik kısıtlamaların Gazze'deki krizi daha da derinleştirdiği vurgulanan açıklamada, 2,4 milyon Filistinlinin temel yaşam, insani yardım ve barınma imkanlarından mahrum bırakıldığı ifade edildi.

Refah Sınır Kapısı'ndaki geçişlere ilişkin taahhütlerin yüzde 37'si uygulandı

Refah Sınır Kapısı'ndan çift yönlü geçişlere ilişkin de bilgi verilen açıklamada, ateşkes anlaşması kapsamında 43 bin 200 kişinin giriş ve çıkış yapması gerekirken bu sayının 15 bin 794'te kaldığı kaydedildi.

İsrail'in sınır kapısından geçişlere ilişkin taahhütlerini yalnızca yüzde 37 oranında yerine getirdiği aktarıldı.

Uluslararası toplumun ihlaller karşısında sessiz kalmasının İsrail'i "öldürme, abluka ve taahhütlerden kaçma" politikasını sürdürmeye teşvik ettiği savunulan açıklamada, ateşkesin garantörü olan ülkeler ile uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulunuldu.

İsrail'in ihlallerine son vermesi ve anlaşmanın tüm hükümlerine uymasının sağlanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, sınır kapılarının düzenli olarak açılması, insani yardımlar ile temel ihtiyaç malzemelerinin anlaşmada belirlenen miktarlarda, herhangi bir kısıtlama veya engellemeyle karşılaşmadan Gazze'ye ulaştırılması istendi.

Kaynak: AA