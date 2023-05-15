Gündoğdu Haberleri - Gündoğdu Haber - Haberler

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Gündoğdu Haberleri

Gündoğdu haber, Gündoğdu son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Kırklareli'de CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

Kırklareli'de CHP 2, AK Parti 1 milletvekili çıkardı

Gündoğdu - Dün 16:06
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Gündoğdu - 14.05.2023
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

Gündoğdu - 14.05.2023
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - İL SONUÇLARI

Gündoğdu - 14.05.2023
MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ - 14.05.2023 - OY

Gündoğdu - 14.05.2023
Karabük'te seçime yoğun ilgi

Karabük'te seçime yoğun ilgi

Gündoğdu - 14.05.2023
Karabük'te seçime yoğun ilgi

Karabük'te seçime yoğun ilgi

Gündoğdu - 14.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Oyunu Kullandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Oyunu Kullandı

Gündoğdu - 14.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da oy kullandı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da oy kullandı

Gündoğdu - 14.05.2023
Oy kullanmaya 'engelsiz taksi' ile gittiler

Oy kullanmaya "engelsiz taksi" ile gittiler

Gündoğdu - 14.05.2023
İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 GÜNDÜR UYUMAYAN MİNÜBÜSÜN ŞOFÖRÜ, KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 GÜNDÜR UYUMAYAN MİNÜBÜSÜN ŞOFÖRÜ, KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI

Gündoğdu - 14.05.2023
Yorgun Şoförün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Yorgun Şoförün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Gündoğdu - 14.05.2023
Yorgunluk kazası: Yöresel ürünler satan minibüs bariyerlere çarptı

Yorgunluk kazası: Yöresel ürünler satan minibüs bariyerlere çarptı

Gündoğdu - 14.05.2023
Yorgun şoförün kullandığı minibüs, aydınlatma direğine çarptı

Yorgun şoförün kullandığı minibüs, aydınlatma direğine çarptı

Gündoğdu - 14.05.2023
Yorgun Şoförün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Yorgun Şoförün Kullandığı Minibüs Aydınlatma Direğine Çarptı

Gündoğdu - 14.05.2023
BAKAN ÖZER 'ULUSLARARASI MİHRAKLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLETİN İRADESİ TECELLİ EDEREK VERECEKTİR?

BAKAN ÖZER 'ULUSLARARASI MİHRAKLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLETİN İRADESİ TECELLİ EDEREK VERECEKTİR?

Gündoğdu - 13.05.2023
Bakan Özer: En güzel cevabı milletin iradesi tecelli ederek verecektir

Bakan Özer: En güzel cevabı milletin iradesi tecelli ederek verecektir

Gündoğdu - 13.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da seçim çalışmalarını tamamladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'da seçim çalışmalarını tamamladı

Gündoğdu - 13.05.2023
Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ordu'da konuştu Açıklaması

Gündoğdu - 13.05.2023
Kocaeli'de 48 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 48 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Gündoğdu - 13.05.2023
Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Anneler Günü'nde şehit anneleri unutulmadı

Gündoğdu - 13.05.2023
Şehit anneleri unutulmadı

Şehit anneleri unutulmadı

Gündoğdu - 13.05.2023
Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: 'Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun'

Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Gündoğdu - 12.05.2023
Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: 'Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun'

Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun"

Gündoğdu - 12.05.2023
Adana'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Adana'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mersin'de defnedildi

Gündoğdu - 12.05.2023
ADANA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

ADANA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Gündoğdu - 12.05.2023
Adana'da zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Adana'da zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Gündoğdu - 12.05.2023
Pozantı'da zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Pozantı'da zincirleme kaza: Aynı aileden 4 kişi toprağa verildi

Gündoğdu - 12.05.2023
Rize'de 8 Milyon Ton Taş Kullanılarak Yapılan Şehir Hastanesi Dolgu Sürecini Tamamladı

Rize'de 8 Milyon Ton Taş Kullanılarak Yapılan Şehir Hastanesi Dolgu Sürecini Tamamladı

Gündoğdu - 11.05.2023
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak Şehir Hastanesi dolgu sürecini tamamladı

Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak Şehir Hastanesi dolgu sürecini tamamladı

Gündoğdu - 11.05.2023
RİZE ŞEHİR HASTANESİ'NDE DENİZ DOLGUSU TAMAMLANDI

RİZE ŞEHİR HASTANESİ'NDE DENİZ DOLGUSU TAMAMLANDI

Gündoğdu - 11.05.2023
Bakan Özer, Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Bakan Özer, Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması

Gündoğdu - 11.05.2023
AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı miting düzenledi

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanlığı miting düzenledi

Gündoğdu - 10.05.2023
Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 11 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Gündoğdu - 10.05.2023
Sinoplu Balıkçı: 'Vatandaş Bu Paralara Yiyemez. 4 Gün Sonra Allah'ın İzniyle Düzelteceğiz'

Sinoplu Balıkçı: "Vatandaş Bu Paralara Yiyemez. 4 Gün Sonra Allah'ın İzniyle Düzelteceğiz"

Gündoğdu - 10.05.2023
Karadeniz'de iskorpit balığı 300 TL'ye satılıyor

Karadeniz'de iskorpit balığı 300 TL'ye satılıyor

Gündoğdu - 10.05.2023
Dışı zehirli, içi lezzetli iskorpit balığı tezgahlarda: Kilogramı 300 TL

Dışı zehirli, içi lezzetli iskorpit balığı tezgahlarda: Kilogramı 300 TL

Gündoğdu - 10.05.2023
Dışı zehirli, içi lezzetli iskorpit balığı tezgahlarda

Dışı zehirli, içi lezzetli iskorpit balığı tezgahlarda

Gündoğdu - 10.05.2023
Engelliler Haftası Buluşması Kuşadası'nda düzenlendi

Engelliler Haftası Buluşması Kuşadası'nda düzenlendi

Gündoğdu - 09.05.2023
Kuşadası'da Engelliler Haftası Buluşması düzenlendi

Kuşadası'da Engelliler Haftası Buluşması düzenlendi

Gündoğdu - 09.05.2023
Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor

Bursa'daki terör saldırısının sanıkları yargılanıyor

Gündoğdu - 08.05.2023
16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Gündoğdu - 08.05.2023
Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten acı haber 16 gün sonra geldi

Motosiklet kazasında ağır yaralanan gençten acı haber 16 gün sonra geldi

Gündoğdu - 08.05.2023
İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

Gündoğdu - 06.05.2023
İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

İzmir'de TCG Anadolu için kilometrelerce kuyruk

Gündoğdu - 06.05.2023
Aydemir'den KEİPA değerlendirmesi

Aydemir'den KEİPA değerlendirmesi

Gündoğdu - 05.05.2023
Kocaeli'de 69 göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli'de 69 göçmen sınır dışı edildi

Gündoğdu - 04.05.2023
BAKAN ÖZER '28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

BAKAN ÖZER '28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'

Gündoğdu - 03.05.2023
Bakan Özer, Ordu'da 'Esnaf Buluşması' programında konuştu Açıklaması

Bakan Özer, Ordu'da "Esnaf Buluşması" programında konuştu Açıklaması

Gündoğdu - 03.05.2023
AK Parti Karabük Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Karabük Adayları!

AK Parti Karabük Milletvekili Adayları kimler? AK Parti 2023 Milletvekili Karabük Adayları!

Gündoğdu - 11.04.2023
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