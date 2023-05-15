Gündoğdu Haberleri - Gündoğdu Haber - Haberler

Gündoğdu Haberleri
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İSTANBUL-AVCILAR'DA 4 GÜNDÜR UYUMAYAN MİNÜBÜSÜN ŞOFÖRÜ, KAZAYI HAFİF SIYRIKLARLA ATLATTI
BAKAN ÖZER 'ULUSLARARASI MİHRAKLARA EN GÜZEL CEVABI MİLLETİN İRADESİ TECELLİ EDEREK VERECEKTİR?
Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: "Allah, Cumhurbaşkanımızdan razı olsun"
Yerli otomobil Togg'u yakından inceleyen vatandaşlar: "Allah cumhurbaşkanımızdan razı olsun"
Adana'daki trafik kazasında ölen aynı aileden 4 kişinin cenazesi Mersin'de defnedildi
ADANA'DAKİ ZİNCİRLEME KAZADA HAYATINI KAYBEDEN AYNI AİLEDEN 4 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ
Rize'de 8 Milyon Ton Taş Kullanılarak Yapılan Şehir Hastanesi Dolgu Sürecini Tamamladı
Rize'de deniz dolgusu üzerine yapılacak Şehir Hastanesi dolgu sürecini tamamladı
Bakan Özer, Okul Öncesi Eğitimi Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu Açıklaması
Sinoplu Balıkçı: "Vatandaş Bu Paralara Yiyemez. 4 Gün Sonra Allah'ın İzniyle Düzelteceğiz"
16 günlük yaşam mücadelesini kaybeden motosikletli gencin karıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
BAKAN ÖZER '28 ŞUBAT'IN MİMARLARI MESLEKİ EĞİTİMİMİZİ İÇİNDEN ÇIKILAMAZ HALE GETİRDİ'