Haberler

Ferhat Gündoğdu evli mi, eşi kim? Ferhat Gündoğdu'nun çocuğu var mı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ferhat Gündoğdu evli mi, eşi kim? Ferhat Gündoğdu'nun çocuğu var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu süreçte istifa etmesi dikkat çekti. Gelişmenin ardından Gündoğdu'nun özellikle aile hayatı ve özel yaşamına ilişkin bilgiler araştırılmaya başlandı. Peki, Ferhat Gündoğdu evli mi, eşi kim? Ferhat Gündoğdu'nun çocuğu var mı? Detaylar...

Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gündem oldu. Gündoğdu'nun istifasının ardından özel hayatına ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, Ferhat Gündoğdu evli mi, eşi kim? Ferhat Gündoğdu'nun çocuğu var mı? Detaylar haberimizde.

FERHAT GÜNDOĞDU EVLİ Mİ?

Ferhat Gündoğdu'nun özel hayatına ilişkin biyografik bilgilerde evli olduğu belirtiliyor. 

FERHAT GÜNDOĞDU EŞİ KİM?

Ferhat Gündoğdu'nun eşinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Eşinin adına, yaşına veya mesleğine ilişkin kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor.

Gündoğdu'nun özel hayatına ilişkin biyografik bilgilerde evli olduğu belirtilirken, eşinin kimliğine dair ayrıntıların paylaşılmadığı görülüyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Ferhat Gündoğdu'nun iki kız çocuğu bulunuyor. Gündoğdu'nun aile hayatına ilişkin kamuoyuna açık bilgiler arasında iki kız çocuğu olduğu bilgisi yer alıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN ÇOCUKLARI KİMLER?

Ferhat Gündoğdu'nun iki kız çocuğu olduğu belirtiliyor. Çocuklarının isimleri veya yaşları kamuoyuna açıklanmadı.

Gündoğdu'nun ailesine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler bu kapsamla sınırlı bulunuyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
Almanya, Yunanistan karşısında istediğini alamadı

Bu takımın hali ne olacak?
YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ittifak için dört partinin kapısını çaldı iddiası

Özgür Özel'in ittifak için 4 partinin kapısını çaldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Dünyanın gözü Ronaldo'nun vereceği cevapta

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kırmızı ışıkta bekledi! O anı vatandaş kaydetti

Bakanın yaptığı hareket olay oldu! Vatandaş direkt kamerasını açtı
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde 4 kurşunla vurdu! Kadının hayati tehlikesi var

Boşanma aşamasındaki eşini kızının gözü önünde kurşunladı
Anne ve kızını cadde ortasında acımasızca darbettiler

Anne ve kızını cadde ortasında darbettiler
Cem TV ekranlara veda ediyor! Kapanma kararını duyurdular

21 yıllık televizyon kanalı kapanıyor! “Bu savaş bize çok zarar verdi”
2 saat kaçabildi! Bir kişiyi öldüren şüpheli restoranda yakalandı

Eline geçirdiği bıçakla dehşet saçtı! Kaçışı sadece iki saat sürdü