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Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun istifa etmesi gündem oldu. Gündoğdu'nun istifasının ardından özel hayatına ilişkin detaylar da merak edilmeye başlandı. Peki, Ferhat Gündoğdu evli mi, eşi kim? Ferhat Gündoğdu'nun çocuğu var mı? Detaylar haberimizde.

FERHAT GÜNDOĞDU EVLİ Mİ?

Ferhat Gündoğdu'nun özel hayatına ilişkin biyografik bilgilerde evli olduğu belirtiliyor.

FERHAT GÜNDOĞDU EŞİ KİM?

Ferhat Gündoğdu'nun eşinin kimliği kamuoyuna açıklanmadı. Eşinin adına, yaşına veya mesleğine ilişkin kamuoyuna açık bir bilgi bulunmuyor.

Gündoğdu'nun özel hayatına ilişkin biyografik bilgilerde evli olduğu belirtilirken, eşinin kimliğine dair ayrıntıların paylaşılmadığı görülüyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN ÇOCUĞU VAR MI?

Ferhat Gündoğdu'nun iki kız çocuğu bulunuyor. Gündoğdu'nun aile hayatına ilişkin kamuoyuna açık bilgiler arasında iki kız çocuğu olduğu bilgisi yer alıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU'NUN ÇOCUKLARI KİMLER?

Ferhat Gündoğdu'nun iki kız çocuğu olduğu belirtiliyor. Çocuklarının isimleri veya yaşları kamuoyuna açıklanmadı.

Gündoğdu'nun ailesine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler bu kapsamla sınırlı bulunuyor.