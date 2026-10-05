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Ferhat Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı görevi, futbol kamuoyunun gündeminde yer alan konular arasında bulunuyor. Askeri kariyerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde görev alan Gündoğdu, Merkez Hakem Kurulu’nda önce üye olarak görev yaptı, ardından başkanlık görevine getirildi. Gündoğdu’nun MHK başkanlığındaki görev süreci ise iki farklı dönemden oluşuyor. Peki, Ferhat Gündoğdu ne zaman MHK başkanı oldu, kaç yıldır MKH başkanı? Detaylar...

FERHAT GÜNDOĞDU NE ZAMAN MHK BAŞKANI OLDU

Ferhat Gündoğdu, ilk kez 21 Ekim 2021 tarihinde Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Bu atama, MHK Başkanı Serdar Tatlı’nın 21 Ekim 2021 tarihinde istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından gerçekleştirildi.

Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı görevindeki ilk dönemi uzun sürmedi. 17 Nisan 2022 tarihinde görevinden istifa etti. Türkiye Futbol Federasyonu da aynı tarihte yaptığı açıklamayla Gündoğdu’nun MHK üyeleriyle birlikte istifasını sunduğunu duyurdu.

Gündoğdu, ilk başkanlık döneminden önce de MHK içerisinde görev almıştı. 13 Şubat 2019 tarihinde Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu’nda üye olarak görev yaptı.

Daha sonra 23 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeniden Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına atandı. TFF’nin resmi açıklamasında Dr. Ferhat Gündoğdu, yeni MHK’nin başkanı olarak duyuruldu.

Gündoğdu’nun ikinci MHK Başkanlığı dönemi 4 Ekim 2026 tarihinde sona erdi. TFF, devam eden soruşturma nedeniyle Gündoğdu’nun adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve MHK faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

FERHAT GÜNDOĞDU KAÇ YILDIR MHK BAŞKANI

Ferhat Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı kesintisiz bir dönem şeklinde ilerlemedi. İlk olarak 21 Ekim 2021’de göreve gelen Gündoğdu, 17 Nisan 2022’de istifa etti. Ardından 23 Temmuz 2024’te yeniden MHK Başkanı olarak görevlendirildi ve 4 Ekim 2026’da görevinden ayrıldı.

Bu nedenle Gündoğdu’nun MHK Başkanlığı geçmişinde iki ayrı dönem bulunuyor. 2024’te başlayan ikinci başkanlık dönemi, 4 Ekim 2026 itibarıyla yaklaşık 2 yıl 2 ay sürdü.

Gündoğdu’nun daha önceki 21 Ekim 2021-17 Nisan 2022 tarihleri arasındaki başkanlık dönemi de hesaba katıldığında, iki ayrı dönem halinde MHK Başkanlığı yaptığı görülüyor.

Gündoğdu’nun MHK Başkanlığına uzanan sürecinde ise askeri görevleri ve TFF bünyesindeki çalışmaları öne çıkıyor. Askeri görevi sırasında Genelkurmay’da şube müdürlüğü yapan Gündoğdu, Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürlüğü görevinde bulundu. Ankara’da Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı da yaptı.

Çıkarılan yasa sonrasında hakemliği bırakarak askerlik görevine devam eden Gündoğdu, emekli olduktan sonra TFF’de görev almaya başladı. TFF bünyesindeki görevlerinin ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığına kadar yükseldi.