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Kırıkkale'de kar maskeli 2 hırsız, demir parmaklıkların arasından girdikleri evin bahçesinde önce merdivenle güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi, ardından ev ve otomobilden 27 bin lira ile ruhsatlı tabanca çaldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Olay, Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde F.K.'ye ait evin önüne gelen kar maskeli 2 şüpheli, bahçe duvarındaki demir parmaklıkların arasından geçerek içeri girdi. Binaya giren şüpheliler, bina içindeki merdiven yardımıyla güvenlik kamerasının yönünü değiştirdi. Ardından ev ve otomobilden toplam 27 bin lira ile ruhsatlı tabanca çaldı. Hırsızlık ihbarı üzerine polis ekiplerince çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde, olayda kullanıldığı belirlenen araç Nene Hatun Caddesi'nde tespit edildi. Araç içerisinde yakalanan M.O. ve E.M.G. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı