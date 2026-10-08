Bingöl'deki iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Bingöl'deki iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de biri Gündoğdu Kavşağı'nda, diğeri Ekinyolu mevkisinde olmak üzere iki trafik kazası yaşandı; bu kazalarda 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İlk kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EDJ 590 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı