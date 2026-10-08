Bingöl'deki iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EDJ 590 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı