Haberler

Bingöl'deki iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'deki iki ayrı trafik kazasında yaralanan 3 kişi hastanede tedavi altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de biri Gündoğdu Kavşağı'nda, diğeri Ekinyolu mevkisinde olmak üzere iki trafik kazası yaşandı; bu kazalarda 3 kişi yaralandı. Yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Bingöl'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 EDJ 590 plakalı otomobilin motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Bir diğer kaza ise Ekinyolu mevkisinde meydana geldi. İki otomobilin karıştığı kazada 2 kişi yaralandı. Her iki kazada da yaralanan 3 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü

Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis, 2 kişi öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu nasıl vicdansızlık? Kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Funda Arar'dan dikkat çeken çıkış: Her şey kısaldı ama...

Funda Arar'dan dizi sektörüne gönderme: Kısalmıyor bir türlü
Nazan Öncel telefonunda temizliğe başladı: Seni de sildim, seni de

Nazan Öncel ipleri kopardı: Seni de sildim, seni de...
Filistin'den İsrail'e ağır suçlama: 74 bin ölü, ateşkes de durduramadı

Dünyanın konuştuğu savaşta kan donduran bilanço! En acı detay...
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti

Çöken binadan bir acı haber daha
Sokak ortasında kadına dehşeti yaşattı! Boğazını sıkıp yerde böyle sürükledi

Sokak ortasında dehşeti yaşattı! Kadının yardım çığlıkları yürek yaktı
Özge Borak'ın babası merdivenlerden düştü, kolu kırıldı

Ünlü oyuncunun babası iki kat aşağı yuvarlandı! Kolu kırıldı