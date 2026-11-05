Erzurum ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar etkili oldu, Palandöken beyaza büründü

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ERZURUM ve Ağrı'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte Palandöken Dağı'nın zirvesi beyaza büründü.

Erzurum'da dün öğleden sonra etkili olan yağmur akşam saatlerinde Palandöken Dağı'nın zirvesinde yerini kar yağışına bıraktı. Gece boyu devam eden yağışla birlikte zirve kesimleri beyaza büründü.

Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni sezon hazırlıkları sürerken, kış turizmine yönelik beklentiler de arttı.

Son günlerde sağanağın etkili olduğu Ağrı'nın yüksek kesimlerine de kar yağdı. Taşlıçay ilçesi Gündoğdu köyü ve çevresi sabah saatlerinde etkili olan yağışla beyaz örtüyle kaplandı. Ortaya güzel manzaralar çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı