İlhami Atalay'ın öğrencilerinin 'Dört Renk Dört Ahenk' sergisi Çemberlitaş'ta açıldı

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Ressam İlhami Atalay'ın öğrencileri Nurdan Güler, Nazlı Gündoğdu, Zeynep Özavcı ve Zeynep Özdal'ın eserlerinden oluşan "Dört Renk Dört Ahenk" resim sergisi, Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta sanatseverlerle buluştu.

Sergide Atalay'ın öğrencilerinin farklı teknik ve temalarla hazırladığı eserler yer alıyor.

Ressam İlhami Atalay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerinin sanat çalışmalarını sürdürmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Çok güzel şeyler ortaya çıkarıyorlar. Halkın içinde sanat yapıyorlar, paylaşıyorlar. Onların işlerinden, gösterdikleri gayretlerden, yaptıkları işlerden gurur duyuyorum." dedi.

Sergide eserleri bulunan Nazlı Gündoğdu, yaklaşık 40 yıldır resim yaptığını, son 10 yılda çeşitli kurumlarda resim eğitimi aldığını ve 4 senedir İlhami Atalay'ın İstanbul Tasarım Merkezi'ndeki atölyesine devam ettiğini anlattı.

Gündoğdu, eserlerinde belirli bir konuya bağlı kalmayı tercih etmediğini belirterek, "Çünkü biraz özgür ruhluyum. Neyden hoşlanıyorsam, neyi sevdiysem, o an ne hissediyorsam onu yansıtmaya çalışıyorum açıkçası." diye konuştu.

Nurdan Güler ise 2017'de İlhami Atalay'ın atölyesinde resme başladığını, 2 yıldır da ressam Cemal Toy ile çalıştığını söyledi.

Doğadan esinlendiğini, özellikle çiçek, kelebek ve geyik gibi motifleri eserlerine taşıdığını, renklerin kendisi için önemli olduğunu anlatan Güler, sanatseverleri sergiye davet etti.

Zeynep Özdal da resimle 8 yaşından itibaren ilgilendiğini, İlhami Atalay'ın atölyesine 3 dönemdir devam ettiğini belirtti.

Sulu boyayla başlayan resim yolculuğunu yağlı boya ve akrilik gibi farklı tekniklerle sürdürdüğünü kaydeden Özdal, eserlerinde daha çok havacılık temalarına yer verdiğini söyledi.

Özdal, serginin adının da sanatçıların farklı bakış açılarını yansıttığını dile getirerek, "Herkesin yansıması farklı. Herkesin rengi farklı. Bu sergimize de ismini o yüzden verdik. Dört renk, dört ahenk olarak. Dört farklı arkadaş, dört farklı kişilik ve kendi hayat yolculuklarıyla kendi hayatlarını resmettiler." dedi.

Pilot olarak çalıştığını ve resim için Bursa'dan İstanbul'a geldiğini ifade eden Özdal, "Sırf resim sevgimden dolayı gelip gidiyorum. Bu sevmeden, emek verilmeden yapılabilecek bir şey değil." diye konuştu.

Sergi, 17 Ekim'e kadar Birlik Vakfı Çemberlitaş'ta görülebilecek.

Kaynak: AA