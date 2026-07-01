Kuaför Derya Gündoğdu kimdir, neden öldü? Aziz Yıldırım'ın evinde ölen Kuaför Derya Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın Beykoz Acarlar Mahallesi'ndeki evinde yaşanan üzücü olay kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Manikür ve pedikür hizmeti vermek üzere eve giden kuaför Derya Gündoğdu, evde bulunduğu sırada fenalaşarak yaşamını yitirdi.

AZİZ YILDIRIM'IN EVİNDE ÖLEN KUAFÖR DERYA GÜNDOĞDU KİMDİR?

Uzun yıllardır bir kuaförde çalışan Derya Gündoğdu, manikür ve pedikür hizmeti veren deneyimli bir kuafördü.

Odatv'nin edindiği bilgilere göre Derya Gündoğdu, Aziz Yıldırım'ın ortanca kızı Gülşah Gordi'ye manikür ve pedikür hizmeti vermek amacıyla Beykoz Acarlar Mahallesi'ndeki eve gitti.

Kamuoyunda bazı haberlerde Derya Gündoğdu'nun Yaz Yıldırım için eve geldiği yönünde iddialar yer aldı. Ancak edinilen bilgilere göre durumun farklı olduğu, Gündoğdu'nun Gülşah Gordi'ye hizmet vermek üzere eve gittiği öğrenildi. Ayrıca olay sırasında Gülşah Gordi'nin de evde bulunmadığı bilgisine ulaşıldı.

KUAFÖR DERYA GÜNDOĞDU NEDEN ÖLDÜ?

Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Edinilen bilgilere göre Derya Gündoğdu, evde bulunduğu sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

Gülşah Gordi evde olmayınca kendisini almak üzere gelen şoför, Derya Gündoğdu'nun uzun süre araca gelmemesi üzerine eve girdi. Şoför, Gündoğdu'yu yerde hareketsiz halde bulunca durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Derya Gündoğdu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede, 56 yaşındaki kadının merdivenlerden çıktığı sırada fenalaşarak yere düştüğü ve daha sonra hareket etmediği tespit edildi. Olayla ilgili dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre Derya Gündoğdu, yaşamını yitirmeden bir gün önce "Kalbim sıkışıyor" şikâyetiyle hastaneye başvurdu. Fakat burada kendisine "bronşit" teşhisi konularak tedavi edildiği öğrenildi. Öte yandan, Gülşah Gordi'nin annesinin de yıllar önce kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Derya Gündoğdu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

YAZ YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

Olayın ardından bazı haberlerde isminin geçmesi üzerine Yaz Yıldırım kamuoyuna açıklamada bulundu.

Yaz Yıldırım şunları ifade etti:

“Bugün haber olan olayın benimle hiçbir ilgisi yoktur. Olay bizim evimizde gerçekleşmemiştir.Bazı haberlerde olayın bizim evimizde yaşanmış gibi aktarılması nedeniyle bunu açıklamak istedim.”

KUAFÖR DERYA GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Derya Gündoğdu 56 yaşındaydı.

KUAFÖR DERYA GÜNDOĞDU NERELİ?

Paylaşılan resmi bilgiler ve kamuoyuna yansıyan mevcut açıklamalarda Derya Gündoğdu'nun doğum yeri veya memleketine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor.