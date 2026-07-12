Zonguldak'ta motosiklet kazası: 1 ölü

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak-Ankara kara yolu Akbük mevkiinde Eray Gündoğdu (22), motosikleti ile seyrederken kaza yaptı. Yaralanan genç, olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Devrek Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı