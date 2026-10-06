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Galatasaray eski başkanı Burak Elmas: Yapının esas kurbanı Galatasaray

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Galatasaray eski başkanı Burak Elmas: Yapının esas kurbanı Galatasaray
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Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanı seçilme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elmas, toplantıda Gündoğdu'nun başkan seçilişini eleştirirken, yapılan atamaların ve cezaların Galatasaray'ı zor durumda bıraktığını ifade etti. Elmas, ''Bakın çok net söylüyorum, yapının esas kurbanı biziz'' dedi.

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, 343 Digital'e açıklamalarda bulundu. "Yapının esas kurbanı Galatasaray'' diyen Burak Elmas, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun başkan seçiliş sürecini anlattı. 

"TOPLANTIDA YOKTUM"

Burak Elmas, Ferhat Gündoğdu'nun MHK başkanlığına karar verildiği toplantıda yer almadığını söyleyerek, ''O günler dün gibi aklımda çünkü başımıza gelenler hiç aklımdan çıkmadı. Kronolojik olarak anlatıyorum. Serdar Tatlı istifa ettikten sonra yeni MHK Başkanı kim olmalı gündemli bir yemek yedik Sait Halim Paşa Yalısı'nda. 4 büyük kulübün başkanları ve İstanbulspor Başkanı Ecmel Bey vardı. 5'er tane isim söylendi, her kafadan ses çıktı. Hatta Ecmel Faik Bey, "Ferhat Gündoğdu olsun" dedi, ben şiddetle karşı çıktım. "Galatasaray olarak bize dayatılan veya kefil olacak kadar tanımadığımı hiçbir isme evet demeyiz." diyerek muhalefet ettim." dedi. 

"ZİRVEDEN KOPARILDIK"

Sözlerine devam eden Burak Elmas, "2 gün sonra Kulüpler TFF'ye gidip toplantı yapmışlar. Ben orada yoktum; biz olmadan, hatta bize rağmen Ferhat Gündoğdu'yu MHK başkanı yapmışlar. Nihat Özdemir ile bizim aramız bu ve benzer kurul atamaları ve kararları nedeniyle hep bozuktu. Hatırlayın, Marcao-Kerem kavgası oldu. İlk suçu olmasına rağmen Marcao'ya üst limitten 8 maç ceza verildi. Fatih Terim, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gördüğü için 8 maç ceza aldı; o 8 maçta 1 galibiyet aldık. O dönemki hakem hatalarına bakılsın, resmen zirve yarışından koparıldık. O dönemki bütün atamalar ve cezalar incelensin; o dönem yapılanlar aydınlatılsın." ifadelerini kullandı. 

"YAPININ KURBANI BİZİZ"

Burak Elmas son olarak yapının kurbanının Galatasaray olduğunu ifade etti ve "Unutmadan Rize'den Oğulcan'ı almıştık. TFF bizim aleyhimize karar verdi. Çocuğun da kariyeri bitti, biz de ondan adam gibi faydalanamadık. Bakın çok net söylüyorum, yapının esas kurbanı biziz. Bunu defalarca söyledim medyaya ama kendi camiamız arkamızda durmadığı için ve bize hiç kulak vermedikleri için Galatasaray'a o sezon operasyon çekildi. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu var Allah'tan. İnşallah 2021'de Galatasaray'a yapılan operasyonların her yerdeki paydaşları adalet tarafından ortaya çıkarılır. Galatasaray camiası o gün bana kulak vermedi ama umarım şu anda söylediklerimi dikkate alır." şeklinde konuştu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMy Tec:

o kadar olan bitene ragmen bunu söyleyebilmeleri inanilir gibi degil ama bekleyin sira yavuz hirsizlara dogru geliyo bosa cirpiniyordunuz msonsarayin postlari.....

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