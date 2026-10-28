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Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobilde Gündoğdu Bodur öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

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Gümüşhane'de bariyere çarpan otomobilde Gündoğdu Bodur öldü, 1'i çocuk 4 kişi yaralandı
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Gümüşhane'de Gümüşhane-Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde tünel çıkışı bariyerlere çarpan otomobildeki Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti. Kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı, yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

GÜMÜŞHANE'de tünel çıkışı bariyerlere çarpan otomobildeki Gündoğdu Bodur (51) hayatını kaybetti, 1'i çocuk 4 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gümüşhane- Trabzon kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde meydana geldi. Tünelden çıkan H.B. (56) idaresindeki 28 AAD 831 plakalı otomobil, bariyere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde araçtaki Gündoğdu Bodur'un hayatını kaybettiği, sürücü H.B. ile H.K. (30), V.B. (23) ve Y.E.B.'nin (3) yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası kaldırıldıkları Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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