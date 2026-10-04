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TFF, hakemler dosyasında tutuklanan MHK Başkanı Gündoğdu'nun istifasını duyurdu

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TFF, hakemler dosyasında tutuklanan MHK Başkanı Gündoğdu'nun istifasını duyurdu
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TFF, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve MHK faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini açıkladı. Gündoğdu, istifa kararını Federasyon'a yazılı olarak bildirdi.

(İSTANBUL)- Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), "hakemler dosyası" soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun "adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve MHK faaliyetlerinin aksamaması amacıyla" görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu'nun, "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" iddialarıyla başlattığı ve kamuoyunda "Hakemler dosyası" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, görevinden istifa ettiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na yazılı olarak bildirdi.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Devam eden soruşturma nedeniyle Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sayın Dr. Ferhat Gündoğdu, adli sürecin sağlıklı yürüyebilmesi ve Merkez Hakem Kurulu faaliyetlerinin aksamaması amacıyla görevinden istifa ettiğini Federasyonumuza yazılı olarak bildirmiştir."

Kaynak: ANKA
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