Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın hakem talebi dosyada! Hacıosmanoğlu, Gündoğdu'ya iletmiş

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ferhat Gündoğdu'nun dijital materyallerinde yapılan incelemelerde hakem görevlendirmelerine ilişkin yeni yazışmalar tespit edildi.

Gündoğdu ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında gerçekleşen görüşmelerde MHK'nin yapısının yanı sıra hakem ve VAR görevlendirmelerine ilişkin dikkat çeken ifadelerin yer aldığı görüldü.

ERTUĞRUL DOĞAN'IN TALEBİNİ İLETTİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Yazışmaların en dikkat çeken bölümünde Hacıosmanoğlu'nun Ferhat Gündoğdu'ya hakem Özgür Yankaya'nın adını gönderdiği görüldü. Hacıosmanoğlu, peş peşe gönderdiği mesajlarda "Başkanım", "Özgür Yankaya", "Bu adamı istemiyoruz ne maça ne de VAR'a" ifadelerini kullandı. TFF Başkanı daha sonra Gündoğdu'ya "Ertuğrul attı başkanım" mesajını gönderdi.

Soruşturma kapsamında söz konusu mesajın, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemin Trabzonspor maçlarında ve VAR görevlerinde görevlendirilmemesi yönündeki talebinin Hacıosmanoğlu tarafından Gündoğdu'ya iletilmesi olduğu ileri sürüldü.

GÜNDOĞDU POZİSYONLARI YORUMLADI

Ferhat Gündoğdu ise mesajların devamında bir pozisyonla ilgili değerlendirmede bulunarak, "Hakemin göremediği pozisyon bacak gergin olmadığı ve şiddet içermediği için sınırda bir hareket. Dolayısıyla VAR'ın karışmadığı doğru oldu" ifadelerini kullandı. Gündoğdu başka bir pozisyon için ise "Bu da Konya'nın penaltı beklentisi diye eleştirebilirler ama bir vurma yok. Penaltı çok basit olurdu" dedi. Mesajların devamında Gündoğdu, "Erman Toroğlu her iki pozisyon ile ilgili bizim gibi söyledi" ifadelerini kullandı.

"İÇİMİZE KİMSE SIZMASIN"

Gündoğdu ile Hacıosmanoğlu arasındaki yazışmalarda MHK'nin yapısıyla ilgili görüşmeler de yer aldı. Gündoğdu, "Başkanım; Fuat Bey'le konuştum. 7 kişi çalışmanın hukuksal olarak bir problem olmayacağını söyledi. Siz de kendisine bir kez daha sorarsanız sevinirim" mesajını gönderdi.

Ardından, "İçimize kimse sızmaması için ve görüntü açısından sanırım en iyi çözüm bu… Oluşacak iş yükünü merak etmeyin, ben kaldırırım işi. Yeter ki içimize sızmasınlar" ifadelerini kullandı.

"YETKİ SENDE BAŞKANIM"

Gündoğdu, boşalan iki kadroyla ilgili olarak da "Bir de bizim camiada açgözlü çoktur. Boşalan iki kadro için herkesi devreye sokarlar. Bunu da bilmenizde fayda var. Almayacaksak en azından sezon sonuna kadar böyle götürelim" mesajını gönderdi. Hacıosmanoğlu ise Gündoğdu'ya "Yetki sende başkanım" yanıtını verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı