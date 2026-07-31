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Tekirdağ'da yeni eğitim yılı öncesi okul hazırlıkları incelendi

Tekirdağ'da yeni eğitim yılı öncesi okul hazırlıkları incelendi
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Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girecek Gündoğdu İlkokulu/Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Abdülaziz Yeniyol, 2026-2027 eğitim öğretim yılında hizmete girecek Gündoğdu İlkokulu/Ortaokulunda incelemelerde bulundu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yeniyol, inceleme kapsamında okulun dersliklerini, eğitim alanlarını, sosyal donatılarını ve fiziki altyapısını gezerek Okul Müdürü Ahmet Faruk Çiftçi'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulda sürdürülen hazırlık çalışmaları ile eğitim-öğretim faaliyetlerinin sağlıklı ve verimli şekilde başlayabilmesi için yapılan planlamalar değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeniyol, öğrencilerin güvenli, modern ve donanımlı eğitim ortamlarında öğrenim görmesinin önemine dikkati çekti.

Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hazırlıkların titizlikle sürdürüldüğünü belirten Yeniyol, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek nitelikli eğitim ortamlarının oluşturulmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam ettiğini ifade etti.

Yeniyol'a, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Önder Atik, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Fahri Kırmızı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hakan Eravcı da eşlik etti.

Kaynak: AA
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