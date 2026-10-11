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Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Kavşakta feci kaza! İki araç çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Bingöl’de Gündoğdu Kavşağı’nda iki aracın çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Bingöl’ün merkezinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

GÜNDOĞDU KAVŞAĞI’NDA ÇARPIŞTILAR

Kaza, merkeze bağlı Gündoğdu Kavşağı’nda yaşandı. Edinilen bilgilere göre iki araç kavşakta çarpıştı. Kazada araçlardaki 5 kişi yaralandı.

YARALILARA OLAY YERİNDE MÜDAHALE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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