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Giresun'da marangoz atölyesinde kendi ustalığıyla okul için mobilya yapan eğitimci Mustafa Gündoğdu, boya ve onarım ihtiyaçlarını da kendi karşılıyor.

Yaklaşık 37 yıl önce Bulancak ilçesindeki Aydındere İlkokulu'nda göreve başlayan 57 yaşındaki Gündoğdu, inşaat ustası olan babasından öğrendiği bilgi birikimiyle okul binasında küçük çaplı tadilatlar yaptı.

Gündoğdu, hobi edindiği tadilat işini müdür olarak görev yaptığı farklı okullarda da sürdürdü.

Okulların bir bölümünde marangoz atölyesi de oluşturan Gündoğdu, eğitim binalarının dolap ve masa gibi ihtiyaçlarını kendi ustalığıyla karşıladı.

Yaklaşık 3 yıldır Bulancak'taki Atatürk Ortaokulu'nda müdür olarak görevine devam eden Gündoğdu, dokunuşlarıyla okullara değer kattı.

Mustafa Gündoğdu, Türkçe öğretmeni olarak ilk görev yaptığı okulun fiziki şartlarının çok yetersiz olmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Burada kapı tamiratı, boya gibi işler yapmaya başladığını belirten Gündoğdu, çocuklara güzel eğitim ortamları hazırlamaya çalıştığını söyledi.

Gündoğdu, eğitim saatleri dışında, yaz ve ara tatillerde okulun gereken her türlü işini yerine getirdiğini aktardı.

Eksik gördüğü hiçbir şeyi yarına bırakamadığının altını çizen Gündoğdu, "İnsanlar tatil yapmaktan, gezmekten zevk alır, ben okulda boya yapmaktan, sıra tamir etmekten zevk alırım. Elektrik tesisatı hariç okulun mobilya, boya, fayans ve alçı gibi işlerini kendim yaparım ve bundan da büyük zevk alırım." dedi.

"Bulancak'ın birçok okulunda emeğim var"

Gündoğdu, malzeme kullanımında geri dönüşüme önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Okulun sırası kırıldığında onu tamir etmenin yollarını ararım, birini söker diğerine ekler israf etmemeye çalışırım. Hiç kullanılamayacaksa onu 5 santimetrelik çıta haline getirir, şövaleler yapıp resim öğretmenlerine veririm. Hurda laminatlar bulurum, söker alırım, okulun duvarlarını sararım. Mobilya anlamında okulun kırılan dolaplarını tamir etmek bir yana eğer ihtiyacım kalmamışsa onu başka yerlerde değerlendiririm. Bulancak'ın birçok okulunda emeğim vardır."

Öğrenci için olması gereken laboratuvar, müzik sınıfı, kütüphane, görsel sanatlar dersliklerini okulun imkanlarıyla oluşturmaya çalıştığını kaydeden Gündoğdu, "Atatürk Ortaokulu'nda müzik sınıfı oluşturduk yaklaşık bir yıl oldu. İl genelinde müzik yarışmalarında birincilikler elde ettik. Spor salonunu boyadık, tamir ettik. Burayı, voleybol alanında ilçedeki diğer okullar da kullanıyor. Oluşturduğumuz kütüphane de aktif kullanılıyor." diye konuştu.

Gündoğdu, okulda yapılan işlerde işçilik ücreti ödemediklerinin altını çizerek, "Sadece ahşabı alırız, işçilik ücreti ödemeyiz. Tüm okulu da bu yaz boyadık, bunun maliyeti de yaklaşık 25 bin lira. Ustaya boyatsaydık belki 4 katını ödeyecektik. Bunları yaparken idareci arkadaşlarımız da destek oldu." ifadelerini kullandı.

İlçedeki diğer okullara da destek verdiklerini belirten Gündoğdu, "Farklı okullara gitseniz buradaki marangoz atölyesinden izler bulursunuz. Mobilya için okullar malzemeyi getirir, kendileri de bir ucundan tutar, biz yapar veririz." dedi.

Kaynak: AA