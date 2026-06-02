Esin Gündoğdu kimdir? Esin Gündoğdu kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi, nasıl verdi?

Rol aldığı dizi ve sinema projeleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Esin Gündoğdu, geçirdiği büyük fiziksel değişimle yeniden gündeme geldi. Başarılı oyuncunun kariyeri, özel yaşamı ve kilo verme hikâyesi hakkında araştırmalar hız kazanırken, "Esin Gündoğdu kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç kilo verdi ve nasıl zayıfladı?" soruları da yanıt arıyor. İşte Esin Gündoğdu hakkında merak edilenler...

ESİN GÜNDOĞDU KİMDİR?

Esin Gündoğdu, 1977 yılında Ankara'da dünyaya gelen Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Gündoğdu, daha sonra televizyon ve sinema projelerinde yer alarak geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Özellikle "Aşk Yeniden" dizisinde canlandırdığı Ayfer karakteriyle dikkat çekmiştir.

ESİN GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Esin Gündoğdu, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

ESİN GÜNDOĞDU NERELİ?

Esin Gündoğdu, Ankara doğumludur. Eğitim ve sanat hayatının önemli bir bölümünü Türkiye'de sürdürmüştür.

ESİN GÜNDOĞDU'NUN KARİYERİ

Esin Gündoğdu, uzun yıllar Virgül Tiyatrosu bünyesinde çeşitli tiyatro oyunlarında sahne aldı. Televizyon kariyerine 2004 yılında yayınlanan "Avrupa Yakası" dizisiyle adım attı. Daha sonra "Baba Oluyorum", "Olacak O Kadar", "Merhaba Hayat", "Yedikule Hayat Yokuşu", "Aşk Yeniden", "Hayat Bazen Tatlıdır", "Yeni Gelin", "Tozkoparan İskender" ve "Vermem Seni Ellere" gibi yapımlarda rol aldı.

Sinema kariyerinde ise ilk kez 2008 yılında "Recep İvedik 2" filmiyle izleyici karşısına çıktı. Ardından "Kocan Kadar Konuş" filminde de rol aldı. Ayrıca reklam projelerinde ve dijital platform yapımlarında yer alan oyuncu, kariyerini televizyon, sinema ve internet projelerinde sürdürmektedir.