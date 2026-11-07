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Eskişehirspor, TFF 3. Lig 10. haftasında Kepezspor'u 1-0 mağlup etti

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Eskişehirspor, TFF 3. Lig 10. haftasında Kepezspor'u 1-0 mağlup etti
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Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 10. haftasında Prof. Dr. Fethi Heper Stadı'nda Kepezspor'u 1-0 mağlup etti. Eskişehirspor'un golünü 20. dakikada Hasan Kaya kaydetti; Kepezspor'da Bahadır Gündoğdu, Turan Ali Demirci ve Fatih Kılıç sarı kart gördü.

Eskişehirspor, TFF 3. Lig'in 10. haftasında sahasında karşılaştığı Kepezspor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Deniz Güven, Mert Altan Çakır, Ali Gün

Eskişehirspor : Bora Göymen, Abdulkadir Öksüz, Ertuğrul Kurtuluş, İsmail Kulet (Murat Şenel dk. 82), Sarper Çağlar, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Beykan Şimşek (Arda Okumuş dk. 90+2), Mert Başer (Fırat Sarı dk. 69), Atalay Yıldırım (Mehmet Bağlı dk. 69), Hasan Kaya (Osman Arslantaş dk. 82)

Kepezspor: Erten Ersu, Burak Karapınar, Fatih Kılıç, Turan Ali Demirci (Muhammed Emin Özkul dk. 90+2), Atakan Gündüz, Ergün Nazlı (Furkan Yazıcı dk. 81), Ender Aygören, Barışcan Altunbaş, Bahadır Gündoğdu, Abdurrahman Bayram (Oğuzhan Aydın dk. 55), Tolga Cevher

Gol: Hasan Kaya (dk. 20) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Abdulkadir Öksüz (Eskişehirspor), Bahadır Gündoğdu, Turan Ali Demirci, Fatih Kılıç (Kepezspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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