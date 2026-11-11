Karabük İdmanyurdu, 11. haftada Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı

Karabük İdmanyurdu, 11. haftada Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı. Karabük İdmanyurdu 3. dakikada Tolga Mert Aslan'la öne geçti, Orduspor 1967 90+6'da Hasan Gündoğdu ile eşitliği sağladı.
TFF 3. Lig 1. Grup 11. hafta maçında Karabük İdmanyurdu, evinde karşılaştığı Orduspor 1967 ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Fırat Kaçmaz, Ayberk Yalçınkaya, Enes Demirel
Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Ahmet Sezer, Tolga Mert Aslan, Melik Ahmet İpek, Muhammed Semih Kocatürk, Osman Boz (Berat Can Sebat dk. 86), Mustafa Yorulmaz, Özgür Özden Dağdelen, Hasan Türkyılmaz (İlker Akar dk. 86), Halil İbrahim Kaya (Mücahit Emre Sivri dk. 62), Emirhan Korkmaz (Cihan Aydın dk. 18)
Orduspor 1967: Onur Güney, Recep Metin(Atakan Aybastı dk. 61), Mustafa Emre Can, Oğulcan İnanç, Fatih Ergen, Gökberk Efe, Samet Güneş(Berat Kalkan dk. 46), Hasan Gündoğdu, Nihat Koç(Barış Gün dk. 86), Emre Gürsel Hürcan, Abdullah Soğucak
Goller: Tolga Mert Aslan (dk. 3), (Karabük İdmanyurdu), Hasan Gündoğdu (dk. 90+6) (Orduspor 1967)
Kırmızı kart: Cihan Aydın (dk. 80) (Karabük İdmanyurdu)
Sarı kartlar: Muhammed Semih Kocatürk, Hasan Türkyılmaz, Mehmet Ali Kılınç (Karabük İdmanyurdu), Gökberk Efe, Oğulcan İnanç (Orduspor 1967)