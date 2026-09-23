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Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı, Rize'de gelin arabası yerine minibüsle salona gitti

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Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı, Rize'de gelin arabası yerine minibüsle salona gitti
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Rize'de dünya evine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı, düğün salonuna gitmek için gelin arabası yerine şehir içi yolcu minibüsünü tercih etti. Çift, Gündoğdu Mahallesi'nden Portakallık Mahallesi'ndeki düğün salonuna şarkılar ve alkışlar eşliğinde gitti.

Rize'de dünya evine giren Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün salonuna gitmek için gelin arabası yerine şehir içi yolcu minibüsünü kullandı.

Hayatlarını birleştirme kararı alan Hazal Aslan ve Onur Naci Kamçıcı çifti, düğün günlerinde klasik konvoy ve özel gelin arabası yerine arkadaşları ve davetlilerle bir arada bulunabilecekleri şehir içi yolcu minibüsünü tercih etti. Gündoğdu Mahallesi'ndeki kız evinden çıkan davetliler ve çift, şehir içi minibüsüne bindi. Şarkılar, alkışlar ve tezahüratlar eşliğinde yapılan yolculuk, Portakallık Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda tamamlandı. Minibüs içindeki anlar davetlilerin ve çevredeki vatandaşların dikkatini çekerken, çift salona girişinde davetliler tarafından alkışlarla karşılandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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