Ferhat Gündoğdu kimdir, hangi takımlı? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kaç yaşında, nereli?

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Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesi, sabah saatlerinde evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındı. Gelişmenin ardından Ferhat Gündoğdu'nun hayatı, eğitim geçmişi, askeri kariyeri ve MHK'deki görevleri merak konusu oldu. Peki, Ferhat Gündoğdu kimdir, hangi takımlı, ne zaman göreve başladı? MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu neden gözaltına alındı? Detaylar...

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

1969 yılında doğan Ferhat Gündoğdu, eğitim hayatının ardından askeri görevlerde bulundu. Spor yönetimi alanında akademik çalışmalar da yapan Gündoğdu, futbol hakemliği ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesindeki görevlerinin ardından MHK Başkanlığı görevine kadar yükseldi. Gündoğdu'nun eğitim ve görev geçmişine ilişkin bilgiler kamuoyuna yansıyan biyografik kaynaklarda da yer alıyor.

FERHAT GÜNDOĞDU KAÇ YAŞINDA?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında doğmuştur. Buna göre 2026 yılı itibarıyla 57 yaşındadır.

FERHAT GÜNDOĞDU NERELİ?

Ferhat Gündoğdu'nun nereli olduğuna ilişkin verilen bilgiler arasında doğum yeriyle ilgili bir detay bulunmamaktadır.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ TAKIMLI?

Ferhat Gündoğdu'nun hangi takımı tuttuğuna ilişkin verilen bilgilerde bir bilgi bulunmamaktadır.

Gündoğdu'nun futbol hakemliği geçmişi ve MHK Başkanlığı görevleri bilinirken, tuttuğu takıma ilişkin bu bilgiler kapsamında doğrulanmış bir ayrıntı yer almamaktadır. Bu nedenle hangi takımı tuttuğu konusunda herhangi bir takım adı verilememektedir.

FERHAT GÜNDOĞDU NE ZAMAN GÖREVE BAŞLADI?

Emekli olduktan sonra TFF bünyesinde görev almaya başlayan Gündoğdu'nun MHK kariyerindeki ilk önemli görevlerinden biri, 13 Şubat 2019 tarihinde Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de üye olarak görev alması oldu.

FERHAT GÜNDOĞDU HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Asker kökenli olan Ferhat Gündoğdu, askeri görevi sırasında Genelkurmay'da şube müdürlüğü yaptı. Kara Kuvvetleri EDOK Muharebe Hizmet Destek Eğitim Komutanlığı Atama Şube Müdürü olarak görev alan Gündoğdu, Ankara'da Spor Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı görevini de üstlendi.

Hakemliği bıraktıktan sonra askeri görevine devam eden Gündoğdu, emekli olmasının ardından TFF bünyesinde görev almaya başladı.

Gündoğdu, 13 Şubat 2019 tarihinde Sabri Çelik başkanlığındaki MHK'de üye olarak görev yaptı. Daha sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'nın 21 Ekim 2021 tarihinde istifa etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu tarafından MHK Başkanlığı görevine getirildi.

17 Nisan 2022 tarihinde MHK Başkanlığı görevinden istifa eden Gündoğdu'nun yerine Sabri Çelik getirildi. Yaklaşık iki yıl sonra ise 23 Temmuz 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yeniden MHK Başkanlığı görevine atandı.

Gündoğdu'nun akademik geçmişinde de spor yönetimi önemli bir yer tuttu. 2002-2004 yılları arasında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi, 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisansüstü eğitim aldı. 2014 yılında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi alanında doktora yaptı.

FERHAT GÜNDOĞDU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu ve 7 MHK üyesinin sabah saatlerinde evrakta sahtecilik suçlamasıyla gözaltına alındığı bilgisi verildi.