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ATSO Başkanı Gündoğdu, Ardahan için tüm kesimlerle işbirliği yapacağını açıkladı

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ATSO Başkanı Gündoğdu, Ardahan için tüm kesimlerle işbirliği yapacağını açıkladı
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ATSO Başkanı Sebahattin Gündoğdu, basın mensuplarıyla buluşarak Ardahan'ın ekonomik gelişimi için tüm kesimlerle işbirliği yapacaklarını belirtti. Gündoğdu, iş dünyasının güçlendirilmesine önem vereceklerini ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini söyledi.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına kısa süre önce seçilen Sebahattin Gündoğdu, kentin ekonomik gelişimi ve ortak menfaatleri için tüm kesimlerle işbirliği içerisinde çalışacaklarını belirtti.

ATSO'da basın mensuplarıyla bir araya gelen Gündoğdu, yeni dönemde Ardahan'ın kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalara öncelik vereceklerini söyledi.

Ardahan'ın ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi ve iş dünyasının güçlendirilmesi için ortak hareket etmenin öneminden bahseden Gündoğdu, kentin geleceğini ilgilendiren konularda kapsayıcı bir yönetim anlayışı benimseyeceklerini ifade etti.

Gündoğdu, Ardahan'ın menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını vurgulayarak, "Her günümüz Ardahan için ne yapabileceğimizi düşünerek geçecek. Dolayısıyla bir şey yapacaksak Ardahanlılarla, ilgililerle birlikte kimseyi dışlamadan, ötelemeden, Ardahan'ın çıkarı için gecemizi gündüzümüze katacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bizim derdimiz Ardahan'ın çıkarlarıdır." dedi.

Kaynak: AA
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