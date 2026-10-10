Haberler

Bingöl'de otomobil ile ticari araç çarpıştı, hafif ticari yan yattı, 3 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de otomobil ile ticari araç çarpıştı, hafif ticari yan yattı, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl'de Gündoğdu Kavşağı mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç yan yattı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç yan yattı.

Kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FA 6931 plakalı otomobil ile 01 ARY 461 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 37 sitede yayınlandı.
Pınar Altuğ'un kızı, okulundaki yasaklara sitem etti: İsyanlardayım

Okulundaki yasaklar Pınar Altuğ'un kızını isyan ettirdi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek

İstanbul'un en işlek yollarından biri kapanıyor! Tam 12 gün sürecek
Başörtüsü tartışmaları sürerken Azerbaycan devlet televizyonu ateşe benzin döktü

Başörtüsü tartışmaları sürerken ateşe benzin döktü
Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç

Montella'nın yerine Arda Turan! İlk görüşmeden beklenmedik sonuç
Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı

Reşo'nun gazinoda genç kızlara yaptığı çağrı başına iş açtı
Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira

Ormandan bedava toplanıyor! Kilosu tam 10 bin lira
'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?

'Ankara Abisi' gözaltına mı alındı?
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ni kazanma ihtimali açıklandı