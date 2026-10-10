Bingöl'de otomobil ile ticari araç çarpıştı, hafif ticari yan yattı, 3 kişi yaralandı

Bingöl'de otomobil ile ticari araç çarpıştı, hafif ticari yan yattı, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bingöl'de Gündoğdu Kavşağı mevkiinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hafif ticari araç yan yattı. Yaralanan 3 kişi, olay yerine sevk edilen UMKE ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bingöl'de otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada hafif ticari araç yan yattı.
Kaza, Gündoğdu Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 FA 6931 plakalı otomobil ile 01 ARY 461 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç yan yattı. Kazada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı