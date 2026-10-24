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Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında 1964 Silifke Spor'u 4-0 mağlup etti

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Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında 1964 Silifke Spor'u 4-0 mağlup etti
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TFF 3. Lig 3. Grup'un 8. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti. Malatya Yeşilyurt Spor'un gollerini Kadircan Gündoğdu, Aykut Sarıdoğan (2) ve Tayyib Kanarya kaydetti.

TFF 3. Lig 3. Grup'un 8. haftasında Malatya Yeşilyurt Spor, sahasında karşılaştığı 1964 Silifke Spor Kulübü'nü 4-0 mağlup etti.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Muhammed Taha Onat, Sezer Arıcı, Osman Yanık

Malatya Yeşilyurtspor: Halil Bağcı, Fadıl Kocaoğlu, Eren Şimşek, Kadircan Gündoğdu (Berkay Kumlu dk. 71) Muhammed Enes Yılmaz (Emre Furtuna dk. 87) Koray Uzun, Cemal Kaya (Mustafa Alşimşek dk. 71), Oktay Gürdal, Aykut Sarıdoğan (Zeki Görkem Koca dk. 81), Ahmet Yağız Mengi (Ümitcan Ekşi dk. 87), Tayyib Kanarya

1964 Silifke Spor Kulübü: Ahmet Çağrı Güney, Talha Gök, Batuhan Öztürk, Abdullah Öner (Muhammet Ali Dedik dk. 46), Aygün Duman (Arda Özkan dk. 46), Burak Özduman (Yusuf Yiğit Ünal dk. 67), Emir Tunalı, (Burak Martin dk. 60), Ekrem Çalışanlar, Emre Karataş, Mustafa Murat Uslu, Bekircan Çoban (Kadir Baha Bortaş dk. 73)

Goller: Kadircan Gündoğdu (dk. 25), Aykut Sarıdoğan (dk. 27 ve 35), Tayyip Kanarya (dk. 90) (Malatya Yeşilyurtspor)

Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu, Halil Bağcı, Cemal Kaya (Malatya Yeşilyurtspor), Emre Karataş (1964 Silifke Spor Kulübü)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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