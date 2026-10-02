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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı

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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu evrakta sahtecilik soruşturmasında gözaltına alındı
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, evrakta sahtecilik ve mobbing suçlamalarıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alındı. Geçtiğimiz yıl eylül ayında Gündoğdu hakkında şikayetçi olan hakemlerden Mert Güzenge, adaletin yerini bulduğunu söyledi.

Geçtiğimiz yıl eylül ayında kendisinin de aralarında bulunduğu 6 hakemle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında şikayetçi olan Mert Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım, hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi" dedi.

'Evrakta sahtecilik' ve 'mobbing' gibi suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, Eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, MHK Üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in yanı sıra 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında da Üst Klasman Hakemi Yasin Kol ve Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu hakkında geçtiğimiz sene eylül ayında şikayetçi olan hakemlerin başında gelen Mert Güzenge, konuyla alakalı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"Ferhat Gündoğdu, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti"

Tugay Kaan Numanoğlu, Murat Erdoğan, Burak Şeker, Bahattin Şimşek, Alper Ulusoy ve Hakan Ceylan ile birlikte 2025 yılının eylül ayında ilk suç duyurusunu yaptıklarını vurgulayan Güzenge, "Ferhat Gündoğdu, MHK Başkanı sıfatıyla 8 Mart 2022 tarihinden beri ülke gündemini işgal edip, bütün hakemlik camiasını yerle bir etti. Ben ve arkadaşlarım hatta Türk hakemliği bu şahıs yüzünden çok bedeller ödedi. Görüyorum ki adalet yerini buluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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