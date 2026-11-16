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Burdur Bucak'ta gece iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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Burdur Bucak'ta gece iki evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
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Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde gece saatlerinde iki evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evlerde maddi zarar meydana geldi; yangının çıkış nedeni belirlenmeye çalışılıyor.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde iki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken evlerde maddi zarar meydana geldi.

Yangın, gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Gündoğdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. ve M.A.'ya ait evlerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin iki eve de sirayet etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında iki evde de maddi zarar meydana gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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