AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları, Keşan Belediye Başkanı Özcan'ı ziyaret etti

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Ak Parti Edirne İl Gençlik Kolları Başkanı Barış Gündoğdu ve partililer, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ı ziyaret etti.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Özcan, Gündoğdu, AK Parti Keşan Gençlik Kolları Başkanı İsa Vural ve ilçe gençlik kolları yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Özcan, heyete ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarı diledi.

Kaymakam Odabaşı'na ziyaret

Meriç ilçesinde yaşayan Mehmet Gökçe ve ailesi, Meriç Kaymakamı Feyza Nur Odabaşı'nı ziyaret etti.

Meriç Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Odabaşı, Gökçe ve ailesini makamında ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Odabaşı, ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür etti.

Kur'an kursu öğrencileri fidan dikti

Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Kur'an Kursu öğrencileri, Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi.

Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, "Geleceğe Nefes Oluyoruz" sloganıyla kurs bahçesinde düzenlenen programa, İl Müftü Yardımcısı Mehmet Öztürk, Eğitim Hizmetleri Şube Müdürü Abdullah Mangır, öğrenciler ve veliler katıldı.

Etkinlik kapsamında kurs bahçesinde fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaynak: AA