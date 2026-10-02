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Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar

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Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Haber Videosunu İzle
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Süper Lig hakemi Yasin Kol arasında geçtiği belirtilen yazışmalar ortaya çıktı. Mesajlarda Kol'un yardımcı hakem, VAR ve AVAR için isimler önerdiği, Gündoğdu'nun da "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin" diye sorduğu görülürken Kol'un "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" yanıtını verdiği görüldü.

  • İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Hakemler dosyası' soruşturmasında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında 26-27 Mayıs 2025 tarihli WhatsApp görüşmeleri dosyaya girdi.
  • Yazışmalarda Yasin Kol'un önerdiği Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci, Çağdaş Altay, Özgür Yankaya ve Atilla Karaoğlan isimleri, 29 Mayıs 2025'te oynanan Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off finalinin resmi hakem kadrosunda yer aldı.
  • Soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi; ayrıca hakem Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturmasında dikkat çeken yeni bir belge ortaya çıktı. Dosyaya girdiği belirtilen kayıtlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol arasında 26-27 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen WhatsApp görüşmeleri yer alıyor.

Yazışmaların, Yasin Kol'un 29 Mayıs 2025'te yönettiği Fatih Karagümrük-Bandırmaspor Trendyol 1. Lig play-off finalinden hemen önce gerçekleşmesi dikkat çekti.

YASİN KOL'DAN 3 İSİM

Paylaşılan yazışma kayıtlarına göre Ferhat Gündoğdu, 26 Mayıs'ta Yasin Kol'a görüntülü görüşme için kendisini aramasını istedi. Yasin Kol ise daha sonraki mesajında Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci ve Çağdaş Altay'ın isimlerini sıraladı. Ardından Onur Özütoprak ve Sarper Barış Saka'nın isimlerini de yazarak, "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" ifadesini kullandı.

Gündoğdu'nun "Başka kim olabilir?" sorusuna ise Kol, "Erkan Engin olsun başkanım" yanıtını verdi. Aynı günün akşamında Kol, "Başkanım iyi akşamlar. Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" mesajını gönderdi.

"DEĞİŞME ŞANSIMIZ VARSA ÖZGÜR ABİ OLSUN"

Yazışmalar ertesi gün de devam etti. Kayıtlara göre Yasin Kol, 26 Mayıs gecesi gönderdiği mesajın ardından 27 Mayıs'ta, "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" dedi.  Gündoğdu ise Kol'a, "Sarper'in Bandırma maçı varmış yakın zamanda" mesajını gönderdi ve ardından "Özgür'ün yanına AVAR'ı kim olsun istersin" diye sordu. Kol bu soruya, "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdi. Bir sonraki mesajında da "Atilla VAR, Özgür abi AVAR olsun" ifadelerini kullandı.

YAZIŞMALARDAKİ İSİMLERİN TAMAMI FİNALDE GÖREV YAPTI

Yazışmaların ardından TFF, 27 Mayıs 2025'te Fatih Karagümrük-Bandırmaspor play-off finalinin hakem kadrosunu açıkladı. Federasyonun resmi duyurusunda Yasin Kol'un yardımcılıklarına Abdullah Bora Özkara ve Bahtiyar Birinci, dördüncü hakemliğe ise Çağdaş Altay atandı. 

TFF'nin resmi maç kaydında VAR ve AVAR görevlendirmeleri de yer alıyor. Buna göre karşılaşmanın VAR'ı Atilla Karaoğlan, AVAR'ı ise Özgür Yankaya oldu. Böylece paylaşılan yazışmalarda Kol'un önerdiği ilk üç isim ile daha sonra VAR ve AVAR için konuşulan iki isim, final karşılaşmasının resmi hakem kadrosunda yer aldı. 

FİNALDEN İKİ GÜN ÖNCE AÇIKLANDI

TFF, hakem kadrosunu 27 Mayıs 2025'te kamuoyuna duyurdu. Karşılaşma ise 29 Mayıs'ta Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda oynandı. Fatih Karagümrük, normal süresi 1-1 tamamlanan mücadelede Bandırmaspor'u uzatmalar sonunda 3-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. 

Paylaşılan kayıtlardaki konuşmaların 26 ve 27 Mayıs tarihlerini taşıması nedeniyle yazışmaların, resmi hakem kadrosunun açıklanmasından hemen önceki döneme ait olduğu görülüyor.

SORUŞTURMADA HAKEM ATAMALARI MERCEK ALTINDA

Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren eski hakem Emre Altun da hakem atamalarında kullanılan Futbol Yönetim Sistemi'ne müdahale edildiğini öne sürmüş, sistemdeki işlem kayıtlarının incelenmesi halinde yapılan değişikliklerin tespit edilebileceğini savunmuştu.

Ortaya çıkan yazışmalar, Gündoğdu ile Kol arasında maçın hakem ekibindeki isimlerin konuşulduğunu gösteriyor. Ancak mesajların tek başına görevlendirmelerin usule veya düzenlemelere aykırı yapıldığını kanıtladığını söylemek mümkün değil; bunun hukuki ve idari değerlendirmesi soruşturma makamlarının incelemesine bağlı.

GÜNDOĞDU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun da aralarında bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı.

Gündoğdu ve diğer 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturmanın devamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.

YASİN KOL BAHİS İDDİASINI REDDETTİ

Yasin Kol'un gözaltına alınmasının ardından ilk ifadesi de ortaya çıktı. Kol, bahis oynadığı iddiasını reddederek hesabındaki para hareketlerinin borç verdiği kişilerden kaynaklandığını savundu.

Kol, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
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Haberler.com
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Yorumlar (17)

Haber YorumlarıHako:

Galatasaray hep şike ile şampiyon olmuş zaten biliyorduk şimdi ispatı oldu işte

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Haber YorumlarıYİĞİT_TÜRKALP:

ve cncona bir darbe daha......

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Haber YorumlarıNurettin:

ee ne var bunda herkes ekibini kurmak ister

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Haber YorumlarıKaplumbağa terbiyecisi:

Bu adamalari sevmem ama bu belgeleri alenen yayınlamaniz suç gizlilik kararı yokmu? Ayrıca adamların telefon numaralarını paylaşmisşiniz sizce normal bişey mi bu yaptığınızın suç olduğunun farkında değil misiniz?

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Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Kaplumbağa kadar düşünemiyorsun, rumuzun da ne olduğunu belirtiyor

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