Haberler

MHP Eskişehir İl Başkanı, dernek ve vakıf temsilcileriyle cemevi planını görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve yönetimi, Hacı Bektaş Veli dernek ve vakıflarının temsilcilerini ağırladı. Görüşmede Gündoğdu Mahallesi'nde planlanan yeni cemevi ile kentteki işbirliği imkanları ele alındı. Sezer, ziyaretlerinden dolayı temsilcilere teşekkür etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Hacı Bektaş Veli dernek ve vakıflarının temsilcileriyle bir araya geldi.

MHP İl Başkanı Ayhan Sezer ve il yönetim kurulu üyeleri, Eskişehir Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Seydi Battal Sülük, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Yöneticisi Hakan Hanlı Gölpek, Eskişehir Anadolu Kültür Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Eray Büdüş ile derneğin mali sekreteri Halil Ersoy'u ağırladı.

Görüşmede, Gündoğdu Mahallesi'nde yapılması planlanan yeni cemevine ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarafların karşılıklı görüş alışverişinde bulunduğu toplantıda, kentte yürütülebilecek çalışmalar ve işbirliği imkanları da ele alındı.

MHP Eskişehir İl Başkanı Ayhan Sezer, kent adına birlik, beraberlik ve istişare anlayışıyla çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, ziyaretlerinden dolayı dernek ve vakıf temsilcilerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
İdris Aybirdi'den Seray Kaya'ya aşk ilanı: Hayatımın dönüm noktasısın

Boşanma sonrası aşk doludizgin! “Hayatımın dönüm noktasısın”
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

6 yaşındaki kızın hayatı kabusa döndü: Okulda “büyükanne” diye alay ediyorlar

Hastalığı hayatını kararttı: 6 yaşında ama büyükanne gibi görünüyor

Birleşik Krallık'ta plastik içeren ıslak mendiller yasaklanıyor

Milyonların kullandığı ürün için yasak geliyor! Tarih belli oldu
Bingöl için peş peşe uyarı! Sel, dolu ve yıldırım riski var

Şehirde alarm verildi! Tam 10 saat sürecek
Cem Yılmaz'dan aile pozu! 'Allah saklasın' notuyla paylaştı

Üç kuşak aile pozu! Altına bakın ne yazdı
Messi, Arjantin formasıyla son kez sahada! Veda maçı yarın gece Monumental Stadı'nda

Son dansına çıkıyor! İşte tarihi

Motorine dev indirim! Gece yarısı pompaya yansıdı

Sessiz sedasız dev indirim geldi! Hesaplar bir gecede değişti
Rus fenomenin öldüğü kazada karar

Tatiana'nın Türkiye'deki ölümünde karar