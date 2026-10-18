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Eskişehir çevreyolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kadın yaralandı; birinin durumu ağır

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Eskişehir çevreyolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kadın yaralandı; birinin durumu ağır
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Eskişehir çevreyolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde iki otomobil çarpıştı. 43 AEK 991 plakalı otomobilde bulunan kadın sürücü ve yolcu yaralandı, hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Eskişehir'in Gündoğdu Mahallesi mevkiinde, Ankara istikametinde giden 43 AEK 991 plakalı otomobil ile İ.O. idaresindeki 60 BA 349 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 43 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcu olmak üzere 2 kadın yaralanırken, yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Gündoğdu Mahallesi mevkiinde Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 43 AEK 991 plakalı otomobil ile İ.O. idaresindeki 60 BA 349 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

Kazada 43 plakalı otomobilde bulunan kadın sürücü ve yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye sevk edilen yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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