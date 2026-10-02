MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya soruldu: Hakem atamaları değiştirildi mi?

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "eziyet", "resmi belgede sahtecilik", "güveni kötüye kullanma" ile "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlamalarının araştırıldığı “Hakemler Dosyası” soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun emniyette verdiği 51 sayfalık ifade ortaya çıktı. Gündoğdu, hakemlere yönelik mobbing yapıldığı ve bazı isimlerin keyfi şekilde görevden uzaklaştırıldığı yönündeki iddiaları kabul etmedi.

“KLASMAN DEĞİŞİMLERİ TFF İRADESİYLE YAPILDI”

Gündoğdu, 8 Mart 2022'de sezon ortasında yapılan klasman değişikliklerine ilişkin sorular üzerine, kararların TFF yönetiminin iradesi doğrultusunda alındığını söyledi. Söz konusu değişikliklerin kamuoyu ve kulüplerden gelen talepler sonrasında gündeme geldiğini belirten Gündoğdu, hukuki birim tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından sürecin TFF yönetiminin kararıyla uygulandığını savundu.

2022 yılında Tahkim Kurulu kararıyla yeniden göreve dönen bazı hakemlerin 2024 yılında klasman dışında bırakılmasının da kişisel bir husumetten kaynaklanmadığını belirten Gündoğdu, kararların MHK tarafından ortak şekilde alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini ifade etti.

2024-2025 sezonunda önce açıklanan klasman listesi ile daha sonra hazırlanan ikinci liste arasındaki farklılıkları da değerlendiren Gündoğdu, değişikliklerin hakemlerin performansları, ihtiyaçlar ve MHK değerlendirmeleri doğrultusunda yapıldığını öne sürdü.

“HAKEMLERİ MAÇ ÖNCESİ MORAL VERMEK İÇİN ARADIM”

Gündoğdu, bazı hakemleri maçlardan önce telefonla aradığı yönündeki iddiaları da kabul etti. Bu görüşmelerin hakemlere moral vermek ve önemli bir gelişme olup olmadığını öğrenmek amacı taşıdığını belirten Gündoğdu, bunun hakemler üzerinde baskı oluşturmak amacıyla yapılmadığını savundu.

HAKEM ATAMALARI DEĞİŞTİRİLDİ Mİ?

Hakem atamalarının VETAS üzerinden otomatik değil, manuel olarak değiştirildiği iddialarına da yanıt veren Gündoğdu, VETAS’ın mevzuatta zorunlu bir sistem olmadığını, kendi dönemlerinde sistemi geliştirdiklerini ve bir hakemin keyfi biçimde “etap dışı” bırakıldığı yönündeki beyanları reddetti.

GÖZLEMCİ RAPORLARI VE TERFİ İDDİALARINA YANIT

Bazı tanıkların, hakemler hakkında hazırlanan olumlu gözlemci raporlarının olumsuza çevrildiği ve puanların düşürüldüğü yönündeki beyanları da Gündoğdu'ya soruldu. Gündoğdu, REPU ile gözlemci raporu arasında farklılık bulunması halinde MHK'nin gözlemciden raporunu yeniden değerlendirmesini isteyebileceğini, ancak son kararın gözlemciye ait olduğunu ve gözlemcinin raporunu değiştirmek zorunda bulunmadığını söyledi.

Hakemlerin terfi ve klasman süreçlerinde belirli isimlerin kayırıldığı iddialarını da kabul etmeyen Gündoğdu, kararların MHK talimatları, sınav sonuçları ve kurul değerlendirmeleri doğrultusunda alındığını savundu.

Abdullah Buğra Taşkınsoy'un bir VAR kararının ardından yaklaşık 70 gün boyunca görevlendirilmemesine ilişkin de konuşan Gündoğdu, söz konusu hakemin önemli bir hata yaptığını ve ciddi hataların ardından uzun süre görev verilmemesinin normal olduğunu söyledi. Gündoğdu, öfkeyle bazı sert ifadeler kullanmış olabileceğini kabul ederken, keyfi bir cezalandırma yapmadığını öne sürdü.

SINAV SORULARININ HAKEMLERE VERİLDİĞİ İDDİASI

Hakemlere sınav sorularının önceden verildiği yönündeki iddialar da Gündoğdu'ya soruldu. Sınavların eğitim birimi tarafından hazırlandığını belirten Gündoğdu, soruların hakemlere önceden verildiğine ilişkin herhangi bir olaya şahsen tanık olmadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında bazı WhatsApp yazışmalarında hakemlere "Bu sorulara çalışın" şeklinde mesajlar gönderildiğinin öne sürüldüğü, ancak Gündoğdu'nun bu konuda bilgisinin bulunmadığını söylediği belirtildi.

MASAK VERİLERİNDE 294 MİLYON LİRALIK PARA ÇIKIŞI

Gündoğdu'nun mali hareketlerine ilişkin MASAK verileri de ifadesinde gündeme geldi. 2007-2026 yılları arasındaki incelemede 5 bin 773 işlemde toplam 294 milyon 116 bin 419 liralık para çıkışı, 3 bin 620 işlemde ise 258 milyon 289 bin 170 liralık para girişi tespit edildiği belirtildi.

Gündoğdu, söz konusu para hareketlerinin maaş, emeklilik ödemesi, OYAK işlemleri, TFF'den yapılan ödemeler, araç, ev ve arsa alım-satımları ile diğer resmi işlemlerden kaynaklandığını söyledi. Para çıkışının gelirine kıyasla yüksek görünmesiyle ilgili olarak ise MASAK verilerinde hata bulunabileceğini öne sürdü.

Gündoğdu ayrıca 2025-2026 döneminde Fidanlar İnşaat'a yapılan yaklaşık 40 milyon liralık para transferlerine ilişkin, Ankara İncek'teki Manzara Evleri'nden kızları için iki adet 2+1 konut satın aldığını belirtti. Ödemelerin eşinin miras yoluyla elde ettiği yazlık evin satışı ve birikimlerden karşılandığını savundu.

Gündoğdu, TFF'den 2017-2026 yılları arasında yaklaşık 9,67 milyon lira ödeme almasıyla ilgili olarak da bu paraların görev ücretleri, huzur hakları ve seyahat giderlerinden oluştuğunu ifade etti.

7 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gündoğdu ile birlikte TFF Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif'in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Yaklaşık 3 gün süren gözaltı işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Haberler.com