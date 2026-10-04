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Ferhat Gündoğdu'nun babası kimdir?

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Ferhat Gündoğdu'nun babası kimdir?
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Hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun görevinden istifa etmesi, kamuoyunda kendisiyle ilgili merakı artırdı. Bu gelişmenin ardından Gündoğdu’nun özel hayatı ve aile bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki, Ferhat Gündoğdu'nun babası kimdir? Detaylar haberimizde.

Ferhat Gündoğdu, hakemler dosyası soruşturmasında tutuklanan Merkez Hakem Kurulu Başkanı olarak gündeme gelmesinin ardından görevinden istifa etti. Bu gelişmeyle birlikte Gündoğdu'nun özel hayatı ve özellikle “ Ferhat Gündoğdu babası kimdir?” sorusu merak konusu oldu. 

FERHAT GÜNDOĞDU BABASI KİMDİR?

Ferhat Gündoğdu, 1969 yılında doğmuş, Türk futbolunda özellikle hakem yönetimi ve eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan akademisyen kökenli bir spor yöneticisidir. Uzun yıllar Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde klasman hakemliği ve dördüncü hakemlik görevlerinde bulunan Gündoğdu, daha sonraki dönemlerde hakem eğiticiliği ve gözlemcilik görevleriyle de futbol hakemliği alanında çalışmalar yürütmüştür.

Türk futbolunda hakem yönetimi ve eğitimi alanındaki çalışmalarıyla tanınan Ferhat Gündoğdu'nun özel hayatına ilişkin bazı bilgiler ise kamuoyunda merak edilmektedir. Özellikle babasının kim olduğu yönündeki soru, hakkında yapılan aramalarda öne çıkan başlıklardan biridir.

Ancak Ferhat Gündoğdu'nun babasına ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır. Bu nedenle babasının kim olduğu konusunda isim veya aile bilgisi vermek mümkün değildir.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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