TFF MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 kişi gözaltına alındı, Spor Yazarı Ünal konuştu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 kişinin bu sabah gözaltına alınmasıyla ilgili Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal, "Bu iş çok ciddi. Burada futbol federasyonu da sorgulanabilir hale geldi. Federasyon nasıl bir karar alacak, nasıl bir yol haritası çizecek? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek" dedi.

Bu sabah saatlerinde yapılan operasyonda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 7 şüpheli 'mobbing', 'resmi belgede sahtecilik' suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı. Türkiye Gazetesi Spor Yazarı Ömer Faruk Ünal da konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) değerlendirmelerde bulundu.

29 Eylül tarihinin Türk futbolunda bir kırılma noktası olduğunu ifade eden Ömer Faruk Ünal, "Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman bir faal bir merkez hakem kurulu ya da eski bir MHK üyesinin gözaltına alındığını hatırlamıyoruz. Bu iş çok ciddi bir iş burada futbol federasyonu da sorgulanabilir hale geldi. Federasyon nasıl bir karar alacak, nasıl bir yol haritası çizecek? Bundan sonra süreç nasıl ilerleyecek. Bu MHK Başkanı, 8 Mart 2022'de ciddi bir operasyon yapmış, birçok hakemi bitirmişti. O hakemler Tahkim Kurulun'a gitmiş, Tahkim Kurulu hakemleri haklı bulmuştur. O dönemde Nihat Özdemir federasyonu istifa etmek durumunda olmuştu. Şimdi benzer şey yine yaşanıyor. Şimdi federasyon da MHK yüzünden bir yol ayrımına geldi. Devam edecekler mi etmeyecekler mi? Bu MHK'nin arkasında durup sonuna kadar desteklediler" ifadelerini kullandı.

"Bu işin çok farklı noktalarda evrileceğini düşünüyorum"

Ali Koç'un 1 yıl önce yaptığı, 'Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu, neyi temsil ettiğini bütün ülke görecek' şeklindeki açıklamasının hatırlatılması üzerine Ünal, "Bu işin sonuna kadar arkasında olacaklarını, bu işin peşinde olacaklarını söylemişlerdi. Ali Koç o sene kongreyi kaybetti. 2 hafta önce Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı yine aynı bahçede mikrofonlara, 'Biz federasyona derdimizi anlattık. Ama federasyonun MHK başkanını almaya gücü yetmiyor. Ben bununla ilgili Cumhurbaşkanına kadar gideceğim' dedi. Kulüplerin benzer çok açıklamaları oldu. Fakat Merkez Hakem Kurulu hiçbir şey olmamış gibi görevine devam ediyor. Şimdi bu iddialar, MASAK raporları, HTS kayıtlarını Adalet Bakanı Akın Gürlek ifade ediyor. Ben bu işin çok farklı noktalarda evrileceğini düşünüyorum. Şimdi mobbing meselesinde de hakemlikte kolaydır. Bir hakeme maç vermezsiniz. Hiçbir gerekçeniz yoktur. Hakemin de yapabileceği bir şey yok veya hakem çok hata yapıyor. Her hafta üst üste maç alıyor. Gözlemci notunu dikkate almıyorsunuz. Bir otokontrol yok. Kimseye hesap vermiyorsun, kimse hesap sormuyor. İki dudağının arasında astığım astık kestiğim kestik. Derbiye hakem atıyorsun. Neye göre atıyorsun? veya VAR'da yabancıları neye göre getirdin. VAR'dan sorumlu kim? Hakemlerin klasmanı neye göre yükseliyor. Korkunç bir başı boşluk var. Hiçbir talimata uyulmuyor. Bundan sonrası talimatlara göre Merkez Hakem Kurulu olmadığı zaman Hakem İşleri Müdürü tayinleri yapar deniliyor. Fakat bizde garip, bizdeki Hakem İşleri Müdürü de faal hakem. Bu süre zarfında Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir Merkez Hakem Kurulu tespit etmesi lazım. Ferhat Gündoğdu'nun da gözaltındayken bir istifa dilekçesi vermesi lazım. Çünkü istifa etmezse siz görevden alamıyorsunuz. Bunlar ilk defa yaşadığımız şeyler. 1-2 gün içerisinde netleşecektir. Böyle bir durumda böyle bir kişinin, adaleti temsil eden, hakemleri atayan onun başındaki bir kişi olarak göreve dönmesi mümkün mü?" cümlelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı