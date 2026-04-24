Türk-İş Başkanı Atalay: 1 Mayıs kutlamalarının ana adresi Edirne olacak

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde basın açıklaması yaptı. Atalay, 1 Mayıs kutlamalarının bu yılki ana merkezinin Edirne olacağını, Türkiye'nin 81 ilinde meydanlarda olacaklarını belirtti. Atalay, geçen yıl 1 Mayıs'ı İstanbul'da kutladıklarını hatırlatarak, "Bu sene ana merkezimiz Edirne Savaşçılar Meydanı olacak. İstanbul Kadıköy, İzmir Gündoğdu, Ankara, Mersin, Trabzon, Adana ve Samsun başta olmak üzere tüm illerde işçinin derdini, sıkıntısını anlatacağız. Arzum, bütün sendikaların, ailelerin ve çocukların katıldığı bir bayram yapmak; ama bugüne kadar bu imkanı bize vermediler. 77'de 37 insanımız katledildi. Aradan 50 sene geçti, hala kimin yaptığı bilinmiyor. Ben her yerde söylüyorum; 77'yi kim yaptıysa 12 Eylül'ü, 12 Eylül'ü kim yaptıysa 15 Temmuz'u onlar yaptı. Bu faillerin bir an evvel ortaya çıkarılması kamuoyunu mutlu edecektir" diye konuştu.

'ÇOCUKLAR ÖLMEYE DEVAM EDİYOR'

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ardından çocuk işçiliği verilerini paylaşan Atalay, "Çocuklar çalışırken ölmeye devam ediyor. 2025 yılında 94 çocuk iş kazasında yaşamını yitirdi. Son 12 yılda ölen çocuk sayısı 836. Çocuk işçiliği artık sadece kırsalda değil, şehirlerde de yaygınlaşıyor. Maraş ve Urfa'daki okullarda yaşanan şiddet olaylarını gördük. Bir çocuk katliam yaptı; annesi öğretmen, babası emniyet müdürü. Bu meseleyi sadece polisiye tedbirlerle çözemeyiz, bu iş ailede ve eğitimde başlar" ifadelerini kullandı.

'MADENCİ ALIN TERİNİN KARŞILIĞINI İSTİYOR'

Eskişehir'deki maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne destek veren Atalay, "Bu patron 3 senedir işçinin parasını ödemiyor, haklarını gasbediyor. Enerji Bakanlığı bu adamın ruhsatını iptal etmek mecburiyetindedir. Madenci ihale istemiyor, sadece alın terinin karşılığını istiyor. Devletin tüm kurumları bu meseleyi biliyor" dedi.

'100 BİNE YAKIN TAŞERON İŞÇİSİ KADRO BEKLİYOR'

Atalay, 100 bine yakın taşeron işçisinin hala kadro beklediğini de söyleyerek, "Çalışma Bakanına sesleniyorum; taşeron ve staj mağdurları için bir takvim belirleyin. Ekonomik şartlar işçiyi tüketti.12 ay çalışıyoruz, 2 ayını vergiye veriyoruz. Bu yasal düzenleme bir an evvel yapılmalı. Kıdem tazminatıyla eskiden ev, araba alınırdı, düğün yapılırdı, şimdi bisiklet bile alınmıyor. 20 bin lira emekli maaşı, asgari ücret ortada. Bu rakamlarla bir hafta bile geçinilmez. Çözüm yeri Meclis'tir. Önümüzdeki cuma günü Edirne'de konuşacağımız bir sürü sorun var. Benim bu saydığım bunların başlıkları. Yani bizi işverenin iki dudağının arasına bırakmayın. İşverenin merhametine bırakırsanız, şu Afşin'de olduğu gibi enerjide, madende çalışana 32 bin lira, 35 bin lira verirler. Onların merhametine bırakırsanız Mihalıççık'ta olduğu gibi işçilerin paralarını pullarını vermezler, kıdemlerini vermezler, maaşlarını vermezler. Bunlarla ilgili yetkili kim? Çalışma Bakanı. Yetkili kim? Enerji Bakanı. Konuşmanın da bir faydası olmuyor, bunların anlayacağı dilden konuşmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Atalay, özel sektördeki sendikalaşma oranının yüzde 6'larda kalmasının övünülecek bir tarafı olmadığını vurgulayarak, "Hükümet, özel sektörde de promosyon ödemelerini kamudaki gibi zorunlu hale getirmelidir" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Kübra SONKAYA-Emirhan YÜZÜGÜLDÜ/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı